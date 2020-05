Die Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlin soll trotz der Corona-Pandemie auch in diesem Jahr stattfinden. Die zuständigen Behörden hätten grünes Licht gegeben, teilte die Messegesellschaft am Dienstag mit.



Die weltgrößte Technikmesse werde allerdings nur an drei Tagen stattfinden: vom 3. bis 5. September. Und: Das Publikum bleibt außen vor. Besuchen dürfen die IFA nur Fachbesucher, teilten die Veranstalter mit.