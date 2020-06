Die Sperrstunde fällt: In Berlin können Gaststätten und Kneipen wieder rund um die Uhr öffnen. An der schwierigen Situation für die Betriebe ändere das wenig, schätzt der Hotel- und Gaststättenverband. Denn viele leben von Touristen - und die fehlen.

Der Berliner Hotel- und Gaststättenverband (Dehoga) rechnet wegen der Corona-Krise mit dem Verlust Tausender Arbeitsplätze in der Stadt. In der Branche herrsche die blanke Angst, sagte der Dehoga-Präsident Christian Andresen am Dienstag bei einer Anhörung im Wirtschaftsausschuss des Abgeordnetenhauses.

So könnten Gastronomen, die von der Nachbarschaft leben, Umsatzverluste der vergangenen Monate aufholen. Vielen touristischen Betrieben nütze es hingegen wenig, dass sie wieder öffnen dürften, solange keine Touristen nach Berlin kämen. Deshalb brauche es weiter staatliche Hilfen zur Überbrückung, so der Dehoga-Präsident.

Viele Restaurant- und Kneipenbesitzer kritisierten daraufhin, dass sie so nicht wirtschaftlich arbeiten könnten. Das Trinken verlagerte sich in den letzten Wochen und Tagen dann in vielen Nächten vor die Spätis, die bis in die Nacht geöffnet und Tische und Stühle aufgestellt hatten. Dort saßen dann vor allem junge Menschen dicht beieinander. Geschlossen bleiben weiterhin die Berliner Clubs.

