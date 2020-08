Die Berliner Staatsanwaltschaft hat nach rbb-Informationen Ermittlungsverfahren gegen den Chef der Investitionsbank Berlin (IBB), Jürgen Allerkamp, sowie gegen weitere IBB-Manager eingeleitet.



Oberstaatsanwalt Martin Steltner sagte am Dienstag der rbb-Abendschau und dem ARD-Politikmagazin Kontraste, es werde ermittelt, ob sich die Beschuldigten der strafbaren Untreue beziehungsweise Beihilfe zur Untreue schuldig gemacht haben. Ermittelt werde auch gegen den Generalbevollmächtigten der Bank und gegen die Compliance-Beauftragte.



In Berlin gibt es mittlerweile 1.660 Ermittlungsverfahren wegen Betrugs bei Corona-Soforthilfen für Selbstständige und Kleinunternehmer. Eine wesentliche Rolle dabei spielen offenbar gravierende Versäumnisse bei der IBB, die für die Bearbeitung der Anträge zuständig war. Wie bereits am 25. Juni berichtet wurden in keinem anderen Bundesland nahezu ungeprüft Fördergelder verteilt. In Berlin wurden den Antragstellern etwa 1,3 Milliarden Euro zur Verfügung gestellt.