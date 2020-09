Veranstaltungsszene plant Demo mit 10.000 Teilnehmern in Berlin

Das Bündnis #AlarmstufeRot hat für Mittwoch zu einer Großdemo in Berlin aufgerufen, um auf die wirtschaftlichen Probleme in der Veranstaltungsbranche während der Corona-Pandemie aufmerksam zu machen.

"Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps", heißt es in einer Pressemitteilung. Seit einem halben Jahr sei Unternehmern in der Branche faktisch die Arbeitsgrundlage entzogen, Umsatzeinbrüche zwischen und 80 und 100 Prozent seien die Regel, eine Million Beschäftigte seien direkt von der Krise betroffen.