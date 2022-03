Senat will 330 Millionen Euro in krisengeplagte Branchen stecken

Der Großteil davon, rund 290 Millionen Euro aus dem sogenannten Programm "Neustart Wirtschaft", sollen an besonders betroffene Sektoren wie die Gastronomie, den Einzelhandel und die Messebranche fließen, wie die Regierende Bürgermeisterin Franziska Giffey (SPD) gemeinsam mit den beiden Senatoren Stephan Schwarz (SPD, Wirtschaft) und Klaus Lederer (Linke, Kultur), am Montag in Berlin mitteilte. Die verbleibenden 40 Millionen Euro gehen demnach an private Kulturbetriebe wie Clubs und Diskotheken.

Der Berliner Senat will nach dem Wegfall der meisten Corona-Beschränkungen mit insgesamt rund 330 Millionen Euro die Wirtschaft und Kultur in der Stadt unterstützen.

Mit den Millionensummen wolle der Senat die angeschlagenen Unternehmen in der Stadt dabei unterstützen, wieder eine Perspektive zu erhalten, die über das reine wirtschaftliche Überleben hinausgeht. "Jetzt geht es darum, dass wir wieder an alte Wachstumspfade anknüpfen und zeigen, was wirtschaftlich in dieser Stadt an Potenzial liegt", betonte Schwarz.

Eines der in dem Paket enthaltenen Programme ziele deshalb auf Investitionsanreize für die Unternehmen: Bei kleinen und mittleren Unternehmen will der Senat etwa 30 Prozent der Investitionen bezuschussen. Auch der Tourismus und die Messewirtschaft sollen mit Marketingprogrammen unterstützt werden. Im Kulturbereich versprach Senator Lederer, die neuen Förderungen würden über die bisherigen reinen Liquiditätshilfen hinausgehen. Sie zielten stattdessen auf den Neustart von Kulturprojekten.

Starten soll das Programm am 1. April, kündigte Giffey an. An diesem Tag sollen auch die allermeisten Pandemiemaßnahmen enden. Die neuen Mittel stehen noch unter Haushaltsvorbehalt. Den wird das Parlament voraussichtlich im Juni beschließen.