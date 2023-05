Deutscher Filmpreis 2023 - Goldene Lola geht an "Das Lehrerzimmer"

Fr 12.05.23 | 23:06 Uhr

Bild: www.imago-images.de

Am Ende war es doch eine Überraschung: Die Lola in Gold für den Besten Spielfilm geht bei der diesjährigen Filmpreisverleihung an das Drama "Das Lehrerzimmer". Zuvor hatte der Favorit "Im Westen nichts Neues" bereits neun Trophäen abgeräumt.

Das Drama "Das Lehrerzimmer" von Ilker Çatak über einen Konflikt an einer Schule ist beim Deutschen Filmpreis mit der Goldenen Lola ausgezeichnet worden. Der Film mit Leonie Benesch in der Hauptrolle ist mit insgesamt sieben Nominierungen ins Rennen um die Trophäen der Deutschen Filmakademie gegangen. Der Film wurde auch in den weiteren Hauptkategorien ausgezeichnet: Beste Regie, Bestes Drehbuch sowie der Preis als Beste Hauptdarstellerin.

Leonie Benesch, die in diesem Jahr bereits als Berlinale-Shooting-Star geehrt wurde, spielt darin eine Lehrerin, die eine Diebstahlserie aufklären will und deswegen heimlich eine Kamera im Lehrerzimmer installiert.

"Im Westen nichts Neues" gewinnt neun Lolas

Das als Favorit gehandelte Kriegsdrama "Im Westen nichts Neues" (zwölf Nominierungen) gewann mit neun Auszeichnungen die meisten Preise, darunter die Lola in Silber. Der Film von Regisseur Edward Berger über den Ersten Weltkrieg basiert auf einem Roman von Erich Maria Remarque (1898-1970).



Zuvor hatte Bergers Film über Soldaten im Ersten Weltkrieg schon in Hollywood vier Oscars abgeräumt (Bester internationaler Film, Kamera, Filmmusik, Szenenbild). Auch bei den diesjährigen British Academy Film Awards (BAFTA) wurde er vielfach ausgezeichnet. "Im Westen nichts Neues" ist nach Angaben der Filmakademie die erste Produktion eines Streaming-Anbieters, die für den Deutschen Filmpreis nominiert war. Unter anderem erhielten die beiden Schauspieler Felix Kammerer und Albrecht Schuch jeweils eine Lola als bester Hauptdarsteller und als bester Nebendarsteller.

Das sind die Gewinner der Lolas

Bild: imago images Die Lola für die beste Filmmusik geht an Volker Bertelmann für "Im Westen nichts Neues".



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr Heike Makatsch hat eine eigene Wunschliste für einen Kinderfilm dabei und zeichnet als besten Kinderfilm "Mission Ulja Funk" aus.



Bild: imago images Jördis Triebel erhält die Lola für die beste weibliche Nebenrolle. "Deine Gisela ist eine warmherzige, redegewandte Arbeiterin, die andere ermöglicht, in einer Welt, die Individuen unterdrückt. Der Rat, den Deine Rolle gibt, ist wirklich fortschrittlich und feministisch", sagte Zar Amir Ebrahimi in ihrer Laudatio.



Bild: imago images/Eventpress Fuhr Nadja Uhl hält die Laudatio auf den besucherstärksten Film der Saison: "Die Schule der magischen Tiere 2" von Sven Unterwaldt.



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr Die Lola für das beste Drehbuch nehmen Johannes Duncker und Ilker Çatak für "Das Lehrerzimmer" (mit Leonie Benesch in der Hauptrolle) nach Hause. "Vielen Dank, Leonie, dass Du Dich unserer Worte angenommen und so wunderbar verwandelt hast", sagte Johannes Duncker bei der Preisverleihung.

Bild: Imago Images Es regnet Lolas für Edward Bergers "Im Westen nichts Neues". James Friend wird von Laudator Felix Kammerer herzlich für die beste Kamera geehrt. "Das Projekt war das wichtigste meines Lebens2, sagte der, sichtlich berührt.



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr "Dieses Element Schlamm-Make-up, dieses Überlagern der unterschiedlichen Schichten und Farbigkeiten des Materials, war so ein bisschen wie ein Bild malen." Heike Merker erhält die Lola für das beste Maskenbild.



Bild: dpa/Eventpress Auch die Tongestaltung war der Akademie eine Lola wert: Frank Kruse, Markus Stemler, Viktor Prášil, Lars Ginzel und Alexander Buck nehmen sie entgegen für "Im Westen nichts Neues".

Bild: dpa-Bildfunk/Hannes P. Albert Albrecht Schuch erhät die Lola für die beste männliche Nebenrolle in "Im Westen nichts Neues". Es ist nach "Systemsprenger", "Berlin Alexanderplatz" und "Lieber Thomas" seine vierte Lola.



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr Jasmin Shakeri moderiert die galnzvolle Gala.



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Die Stimmung auf dem roten Teppich ist schonmal gut: Die Schauspielerinnen Jessica Schwarz und Pheline Roggan kommen zur Verleihung des Deutschen Filmpreises.



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Auch Natalia Wörner ist da. Der Filmpreis wird im Theater am Potsdamer Platz verliehen.



Bild: dpa/Gerald Matzka Als bester männlicher Hauptdarsteller nominiert ist: Felix Kammerer, für seine Rolle in Edward Bergers "Im Westen nichts Neues".



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Volker Schlöndorff aber weiß bereits um sein Glück: Der renommierte deutsche Regisseur wird in diesem Jahr den Ehrenpreis erhalten.



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Das Schauspielerehepaar Christian Berkel und Andrea Sawatzki strahlt um die Wette.

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Und dann kommt: Veronica Ferres!



Bild: dpa/Gerald Matzka Und! Michaela May.

Bild: dpa/Gerald Matzka Sie sind alle da: Das Who is Who des Deutschen Films. Auch Iris Berben…

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Tom Wlaschiha, Marisa Leonie Bach und ihr Ehemann Ken Duken …

Bild: dpa/Gerald Matzka …Senta Berger und ihr Ehemann und Schauspieler Michael Verhoeven, …

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka …und Katja mit ihrer Tochter Paula Riemann.



Bild: dpa-Bildfunk/Britta Pedersen Um sie geht es: Die Lola ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro Preisgeldern und Nominierungsprämien der höchstdotierte Kulturpreis Deutschlands. Allein der Gewinner in der Königskategorie "Bester Spielfilm" erhält eine halbe Million Euro.



Bild: dpa/Gerald Matzka Im Vorfeld gab es Kritik am Auswahlverfahren. Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger – im Bild mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth – kündigten daraufhin als Führungsduo der Deutschen Filmakademie an, das Wahlverfahren für den Deutschen Filmpreis zu überarbeiten.

Bild: dpa-Bildfunk/Netflix/PA Media Edward Bergers oscarprämierter Film "Im Westen nichts Neues" erhielt zwölf Nominierungen für den Deutschen Filmpreis, unter anderem als bester Spielfilm, für die beste Regie und die Darstellerrollen (Felix Kammerer und Albrecht Schuch). Für Debatten sorgte, dass damit erstmals die Produktion eines Streaming-Anbieters für die Lolas nominiert ist.

Bild: dpa-Bildfunk/Alamode Film/Judith Kaufmann Ein weiterer Favorit für den "Besten Spielfilm" ist das Drama "Das Lehrerzimmer" mit Leonie Benesch. Der Film kommt auf insgesamt sieben Nominierungen, unter anderem für die beste weibliche Hauptrolle.



Bild: dpa-Bildfunk/Alamode Film "Holy Spider" von Ali Abbasi (Regie) über einen Frauenmörder im Iran, wurde als bester Spielfilm und in drei weiteren Kategorien nominiert.

Bild: privat Zwei Gewinner des Deutschen Filmpreises 2023 stehen bereits fest: Wie schon erwähnt erhält Volker Schlöndorff den - undotierten - Ehrenpreis…

Bild: dpa-Bildfunk/Leonine …Und der Preis für den besucherstärksten Film der Saison geht an "Die Schule der magischen Tiere 2" von Sven Unterwaldt (Regie).

Sendung: | zum Beitrag | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen























































Für Albrecht Schuch war der Preis für die Beste Nebenrolle in "Im Westen nichts Neues" bereits die vierte Lola seiner Karriere. Im vergangenen Jahr wurde der 37-Jährige für seine Rolle im Drama "Lieber Thomas" geehrt, 2020 gewann er gleich zwei Trophäen für

"Systemsprenger" und "Berlin Alexanderplatz".



Die Lola in Bronze ging an den Thriller "Holy Spider" über einen Frauenmörder im Iran.

"Anstand und Respekt beim Umgang mit Menschen am Set"

Ein emotionaler Höhepunkt des Abends war die Auszeichnung Volker Schlöndorffs für sein Lebenswerk. "Ich hab gedacht. Hab ich den nicht schon?", scherzte Schlöndorff, als er die goldene Trophäe entgegennahm. International bekannt wurde Schlöndorff, der seit über 60 Jahren als Regisseur arbeitet, mit "Die Blechtrommel". Für die Literaturverfilmung erhielt der heute 84-Jährige 1979 eine Goldene Palme in Cannes sowie 1980 einen Auslands-Oscar. Zuletzt drehte er die Doku "Der Waldmacher" über ein Wiederaufforstungsprojekt in Afrika. Doch der Wahl-Potsdamer griff auch die Debatte über Missstände in der Filmwirtschaft auf: "Wir brauchen keinen Codex. Ein bisschen Anstand und Respekt beim Umgang mit Menschen am Set, das dürfte genügen am Set", erklärte er.

Missstände in der Branche

Auch Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne) hatte bei der Eröffnungsrede eine offene Auseinandersetzung mit Missständen in der Branche angemahnt. "Abhängigkeitsverhältnisse, Machtmissbrauch, tätliche Übergriffe, sexualisierte Gewalt am Set", sagte sie am Freitagabend. Wer diese Missstände offen kritisiere, könne auf ihre Unterstützung zählen. "Deswegen werden wir Fördergrundsätze anpassen. Und wir wollen auch Sie herausfordern, wir wollen, dass die Branche ihren Teil dabei leistet." Sie sei sich ganz sicher, das mache den Film und die Filmwirtschaft noch viel stärker und glaubwürdiger als sie es heute sei.

Vorangegangen waren Vorwürfe, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Filmbranche in einem "Spiegel"-Bericht anonym erhoben hatte. Dabei ging es vor allem um die Dreharbeiten zum Film "Manta Manta -Zwoter Teil" von Regisseur Til Schweiger. Von einem "Klima der Angst" war die Rede.

Wichtigste Auszeichnung der Branche

Die Auszeichnung für den Dokumentarfilm ging an "Elfriede Jelinek - Die Sprache von der Leine lassen". Bester Kinderfilm wurde "Mission Ulja Funk". "Die Schule der magischen Tiere 2" erhielt eine Auszeichnung als besucherstärkster Film. Schauspielerin Jördis Triebel wurde als beste Nebendarstellerin für ihre Rolle in "In einem Land, das es nicht mehr gibt" geehrt.



Der Deutsche Filmpreis gehört zu den wichtigsten Auszeichnungen der Branche. Die Nominierungen und Auszeichnungen sind mit insgesamt rund drei Millionen Euro für neue Projekte dotiert. Das Geld stammt aus dem Haus von Kulturstaatsministerin Claudia Roth (Grüne). Zur Verleihung waren rund 1600 Gäste in das Theater an den Potsdamer

Platz eingeladen. Moderiert wurde der Abend von Jasmin Shakeri.





Sendung: rbb24 Abendschau, 12.05.2023, 19:30 Uhr

Das sind die Gewinner der Lolas

Bild: imago images Die Lola für die beste Filmmusik geht an Volker Bertelmann für "Im Westen nichts Neues".



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr Heike Makatsch hat eine eigene Wunschliste für einen Kinderfilm dabei und zeichnet als besten Kinderfilm "Mission Ulja Funk" aus.



Bild: imago images Jördis Triebel erhält die Lola für die beste weibliche Nebenrolle. "Deine Gisela ist eine warmherzige, redegewandte Arbeiterin, die andere ermöglicht, in einer Welt, die Individuen unterdrückt. Der Rat, den Deine Rolle gibt, ist wirklich fortschrittlich und feministisch", sagte Zar Amir Ebrahimi in ihrer Laudatio.



Bild: imago images/Eventpress Fuhr Nadja Uhl hält die Laudatio auf den besucherstärksten Film der Saison: "Die Schule der magischen Tiere 2" von Sven Unterwaldt.



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr Die Lola für das beste Drehbuch nehmen Johannes Duncker und Ilker Çatak für "Das Lehrerzimmer" (mit Leonie Benesch in der Hauptrolle) nach Hause. "Vielen Dank, Leonie, dass Du Dich unserer Worte angenommen und so wunderbar verwandelt hast", sagte Johannes Duncker bei der Preisverleihung.

Bild: Imago Images Es regnet Lolas für Edward Bergers "Im Westen nichts Neues". James Friend wird von Laudator Felix Kammerer herzlich für die beste Kamera geehrt. "Das Projekt war das wichtigste meines Lebens2, sagte der, sichtlich berührt.



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr "Dieses Element Schlamm-Make-up, dieses Überlagern der unterschiedlichen Schichten und Farbigkeiten des Materials, war so ein bisschen wie ein Bild malen." Heike Merker erhält die Lola für das beste Maskenbild.



Bild: dpa/Eventpress Auch die Tongestaltung war der Akademie eine Lola wert: Frank Kruse, Markus Stemler, Viktor Prášil, Lars Ginzel und Alexander Buck nehmen sie entgegen für "Im Westen nichts Neues".

Bild: dpa-Bildfunk/Hannes P. Albert Albrecht Schuch erhät die Lola für die beste männliche Nebenrolle in "Im Westen nichts Neues". Es ist nach "Systemsprenger", "Berlin Alexanderplatz" und "Lieber Thomas" seine vierte Lola.



Bild: Imago Images/Eventpress Fuhr Jasmin Shakeri moderiert die galnzvolle Gala.



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Die Stimmung auf dem roten Teppich ist schonmal gut: Die Schauspielerinnen Jessica Schwarz und Pheline Roggan kommen zur Verleihung des Deutschen Filmpreises.



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Auch Natalia Wörner ist da. Der Filmpreis wird im Theater am Potsdamer Platz verliehen.



Bild: dpa/Gerald Matzka Als bester männlicher Hauptdarsteller nominiert ist: Felix Kammerer, für seine Rolle in Edward Bergers "Im Westen nichts Neues".



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Volker Schlöndorff aber weiß bereits um sein Glück: Der renommierte deutsche Regisseur wird in diesem Jahr den Ehrenpreis erhalten.



Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Das Schauspielerehepaar Christian Berkel und Andrea Sawatzki strahlt um die Wette.

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Und dann kommt: Veronica Ferres!



Bild: dpa/Gerald Matzka Und! Michaela May.

Bild: dpa/Gerald Matzka Sie sind alle da: Das Who is Who des Deutschen Films. Auch Iris Berben…

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka Tom Wlaschiha, Marisa Leonie Bach und ihr Ehemann Ken Duken …

Bild: dpa/Gerald Matzka …Senta Berger und ihr Ehemann und Schauspieler Michael Verhoeven, …

Bild: dpa-Bildfunk/Gerald Matzka …und Katja mit ihrer Tochter Paula Riemann.



Bild: dpa-Bildfunk/Britta Pedersen Um sie geht es: Die Lola ist mit insgesamt knapp drei Millionen Euro Preisgeldern und Nominierungsprämien der höchstdotierte Kulturpreis Deutschlands. Allein der Gewinner in der Königskategorie "Bester Spielfilm" erhält eine halbe Million Euro.



Bild: dpa/Gerald Matzka Im Vorfeld gab es Kritik am Auswahlverfahren. Alexandra Maria Lara und Florian Gallenberger – im Bild mit Kulturstaatsministerin Claudia Roth – kündigten daraufhin als Führungsduo der Deutschen Filmakademie an, das Wahlverfahren für den Deutschen Filmpreis zu überarbeiten.

Bild: dpa-Bildfunk/Netflix/PA Media Edward Bergers oscarprämierter Film "Im Westen nichts Neues" erhielt zwölf Nominierungen für den Deutschen Filmpreis, unter anderem als bester Spielfilm, für die beste Regie und die Darstellerrollen (Felix Kammerer und Albrecht Schuch). Für Debatten sorgte, dass damit erstmals die Produktion eines Streaming-Anbieters für die Lolas nominiert ist.

Bild: dpa-Bildfunk/Alamode Film/Judith Kaufmann Ein weiterer Favorit für den "Besten Spielfilm" ist das Drama "Das Lehrerzimmer" mit Leonie Benesch. Der Film kommt auf insgesamt sieben Nominierungen, unter anderem für die beste weibliche Hauptrolle.



Bild: dpa-Bildfunk/Alamode Film "Holy Spider" von Ali Abbasi (Regie) über einen Frauenmörder im Iran, wurde als bester Spielfilm und in drei weiteren Kategorien nominiert.

Bild: privat Zwei Gewinner des Deutschen Filmpreises 2023 stehen bereits fest: Wie schon erwähnt erhält Volker Schlöndorff den - undotierten - Ehrenpreis…

Bild: dpa-Bildfunk/Leonine …Und der Preis für den besucherstärksten Film der Saison geht an "Die Schule der magischen Tiere 2" von Sven Unterwaldt (Regie).

Sendung: | zum Beitrag | weitere Bildergalerien Play Pause Fullscreen























































Die Gewinner im Überblick Bester Spielfilm Lola in Gold: "Das Lehrerzimmer" (Produzent: Ingo Fliess)

Lola in Silber: "Im Westen nichts Neues" (Produzent: Malte Grunert)

Lola in Bronze: "Holy Spider" (Produzenten: Sol Bondy, Jacob Jarek)



Ebenfalls nominiert:

"Rheingold" (Produzenten: Nurhan Şekerci-Porst, Fatih Akin, Herman Weigel)

"Sonne und Beton" (Produzenten: Fabian Gasmia, David Wnendt)

"Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" (Produzent:innen: Janine Jackowski, Jonas Dornbach, Maren Ade)

Bester Dokumentarfilm "Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen" (Regie: Claudia Müller)



Ebenfalls nominiert:

"Kalle Kosmonaut" (Regie: Tine Kugler, Günther Kurth)

"Liebe, D-Mark und Tod – Aşk, Mark ve Ölüm" (Regie: Cem Kaya)



Bester Kinderfilm "Mission Ulja Funk" (Regie: Barbara Kronenberg)



Außerdem nominiert:

"Der Räuber Hotzenplotz" (Regie: Michael Krummenacher)





Beste Regie "Das Lehrerzimmer" (Regie: Ilker Çatak)



Ebenfalls nominiert:

"Holy Spider" (Regie: Ali Abbasi)

"Im Westen nichts Neues" (Regie: Edward Berger)

"Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war" (Regie: Sonja Heiss)

Bestes Drehbuch "Das Lehrerzimmer" (Drehuch: Johannes Duncker, Ilker Çatak)



Außerdem nominiert:

"Meinen Hass bekommt ihr nicht" (Drehbuch: Jan Braren, Marc Blöbaum, Kilian Riedhof)

"Sonne und Beton" (Drehbuch: David Wnendt, Felix Lobrecht)

Beste weibliche Hauptrolle Leonie Benesch in "Das Lehrerzimmer"



Ebenfalls nominiert:

Zar Amir Ebrahimi in "Holy Spider"

Sandra Hüller in "Sisi & Ich"

Beste männliche Hauptrolle Felix Kammerer in "Im Westen nichts Neues" Ebenfalls nominiert:

Mehdi Bajestani in "Holy Spider"

Charly Hübner in "Mittagsstunde"





Beste weibliche Nebenrolle Jördis Triebel in "In einem Land, das es nicht mehr gibt"

Außerdem nominiert:

Ulrike Kriener in "Einfach mal was Schönes"

Hildegard Schmahl in "Mittagsstunde"

Beste männliche Nebenrolle Albrecht Schuch in "Im Westen nichts Neues"

Weitere Nominierungen:

Clemens Schick in "Servus Papa, See you in Hell"

Karl Morkovics "Was man von hier aus sehen kann"

Beste Kamera/Bildgestaltung James Friend für "Im Westen nichts Neues"



Außerdem ausgezeichnet:

Judith Kaufmann für "Das Lehrerzimmer"

Thomas W. Kiennast für "Sisi & Ich"

Bester Schnitt Gesa Jäger für "Das Lehrerzimmer"



Ebenfalls nominiert:

Mechthild Barth für "Elfriede Jelinek – Die Sprache von der Leine lassen"

Sven Budelmann für "Im Westen nichts Neues"

Andreas Wodraschke für "Sonne und Beton"

Beste Tongestaltung Frank Kruse, Markus Stemler, Viktor Prášil, Lars Ginzel, Alexander Buck für "Im Westen nichts Neues"



Außerdem nominiert:

Marco Teufen, Paul Rischer, Gregor Bonse für "Sisi & Ich"

Paul Rischer, Jan Petzold für "Sonne und Beton"

Beste Filmmusik Volker Bertelmann für "Im Westen nichts Neues"



Außerdem nominiert:

Marvin Miller für "Lehrerzimmer"

Ralf Wengenmayr für "Tausend Zeilen"

The Notwist für "Wir sind dann wohl die Angehörigen"

Bestes Szenenbild Christian M. Goldbeck für "Im Westen nichts Neues"



Außerdem nominiert:

Josefine Lindner, Max-Josef Schönborn für "The Ordinaries"

Sebastian Soukup für "Der vermessene Mensch"



Bestes Kostümbild Tanja Hausner für "Sisi & Ich"



Außerdem nominiert:

Lisy Christl für "Im Westen nichts Neues"

Regina Tiedeken für "In einem Land, das es nicht mehr gibt"

Bestes Maskenbild Heike Merker für "Im Westen nichts Neues"



Außerdem nominiert:

Annett Schulze, Dorit Jur, Ines Ransch für "In einem Land, das es nicht mehr gibt"

Anna Wübber für "Seneca"

Beste visuelle Effekte Frank Petzold, Viktor Müller, Markus Frank für "Im Westen nichts Neues"



Ebenfalls nominiert:

Dennis Rettkowski, Tomer Eshed, Markus Frank für "Die Schule der magischen Tiere 2"

Johannes Blech für "The Ordinaries"

Weitere Preise Ehrenpreis: Volker Schlöndorff

Besucherstärkster Film der Saison: "Die Schule der magischen Tiere 2" (Regie: Sven Unterwaldt)