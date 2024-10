Das Ende kommt, soviel ist klar. Aber wann genau, was bedeutet das eigentlich - und wie geht man jetzt mit dieser ganzen blöden Situation um? Vier Frauen stehen da auf der Bühne, die letzten Menschen, die noch übrig sind, und sie wissen auch nicht so recht. Was machen wir jetzt?

Nur einmal versteigt sich eine zu einer Meinung, rudert dann aber sofort zurück: "Das war jetzt schon zu politisch!". Das kann man natürlich als gesellschaftliches Wegducken vor der Problematik deuten. Aber es geht eben auch darum, welche Prozesse in Gang gesetzt werden, wenn das Ende jetzt wirklich da ist. Hier zumindest gibt es keine großen Reden, stattdessen ist es aufrichtig profan, menschlich-hilflos. Man denkt auch selbst: Was würde ich denn jetzt noch groß diskutieren, wenn gleich alles vorbei ist? Wofür denn? Eine stellt also die Frage: Warum konnte man den Steuerberater eigentlich nicht von der Steuerberatung absetzen? Eine andere ersehnt wortreich etwas Schönes im schmelzenden Gletscher, versucht doch noch ein bisschen Sinn zu generieren. Der stirbt nicht, sagt sie, der ist im Werden! Auch wenn sein Werden ein Zerfall ist, nein, ein Übergang in einen anderen Zustand!

Die Stimmung hat etwas Absurdes, der entspannte Umgang mit dem Untergang ist eine Art Selbstschutz, und sie sprechen es auch aus: Der Mensch gewöhnt sich an alles. Sterben halt ein paar Millionen jährlich an den Folgen des Klimawandels, gibt’s halt 50 Grad im Sommer. Ein paar halten ja durch.



Und dann sind da auch noch die Bilder des Weltuntergangs, die ja auch irgendwie schön, faszinierend sind. Giftgrün schimmert es über dem Meer, "Großartig, ein Atompilz" jubilieren sie. Aber auch unsere gegenwärtige Bilderflut wird in Erinnerung gerufen. "Der Algorithmus liebt den Untergang" sagt eine. Sie sehnt sich zurück nach unschuldigen Bildern, vor dem Algorithmus. Sie will die Bilder jenseits des Ausschnitts behalten, sagt sie, "wie wir wirklich waren".



Also gibt es sie, Erinnerungen an nackte Zehen auf heißer Straße. An Urlaube in Italien. An vermeintlich Authentisches. Kann man versöhnlich verstehen. Aber ist damit wirklich die immer wieder formulierte Frage beantwortet: Wofür haben wir gelebt?