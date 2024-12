Ernst-Reuter-Saal - Komödie am Kurfürstendamm nächstes Jahr in Reinickendorf - und am BE

Do 12.12.24 | 14:47 Uhr

Bild: dpa/Thomas Bartilla

Die Komödie am Kurfürstendamm wird ab 2025 übergangsweise im Ernst-Reuter-Saal in Reinickendorf spielen, bevor es zurück in das neue Theater an den Kurfürstendamm geht. Das teilte das Haus am Donnerstag mit. "Bis es zurück an den Kurfürstendamm geht, ist der Ernst-Reuter-Saal unser Hauptquartier", sagte Theaterchef Martin Woelffer. Der Saal dient der Komödie bereits jetzt als zweite Spielstätte neben dem Theater am Potsdamer Platz.

Neubau wird voraussichtlich 2026 fertig