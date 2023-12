Internationales Filmfest in Berlin

Generell werde es keine Abstriche beim Publikum geben, betonte die Geschäftsführerin. So werde etwa die gleiche Anzahl an Eintrittskarten verkauft. "Bei der vergangenen Berlinale im Februar war es überwältigend zu sehen, wie begeistert und positiv das Publikum zurückgekommen ist", sagte Rissenbeek. Bei der vergangenen Berlinale habe man etwa 91 Prozent der Karten verkauft, das sei eine sehr hohe Auslastung gewesen. "Ich bin sicher, dass der Enthusiasmus des Publikums bei der nächsten Ausgabe genauso groß sein wird", so Rissenbeek.