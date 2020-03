Rammstein-Sänger Till Lindemann musste eine Nacht auf der Intensivstation verbringen, ein anfänglicher Corona-Verdacht hat sich allerdings nicht bestätigt. Der 57-jährige Lindemann sei bereits am Donnerstag vom Arzt der Band in ein Krankenhaus eingewiesen worden, teilten Rammstein am Freitagabend auf ihrer Webseite mit.



"Till hat eine Nacht auf der Intensivstation verbracht und wird heute auf eine andere Station verlegt, weil es ihm besser geht", hieß es. "Der Test auf das Coronavirus war negativ." Nähere Angaben machte die Band nicht. Zuvor hatte die "Bild"-Zeitung von einer Corona-Infektion des Sängers berichtet. Auf Lindemanns Facebook-Seite und auf seinem Instagram-Account gibt es bereits zahlreiche Genesungswünsche seiner Fans.