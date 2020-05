Die Corona-Krise fordert in Berlins Kinoszene ein äußerst prominentes Opfer: Das einstige Premierenkino der DDR in Prenzlauer Berg, das Colosseum, ist zahlungsunfähig, bestätigt der beauftragte Insolvenzverwalter - und verweist auf die Folgen der Zwangsschließung.

Wenn am 30. Juni die Kinos in Berlin wieder öffnen können, bleiben beim Colosseum in Prenzlauer Berg die Türen voraussichtlich verschlossen: Die Betreibergesellschaft des traditionsreichen Filmtheaters hat beim Amtsgericht Charlottenburg Insolvenz angemeldet. Das hat der vorläufige Insolvenzverwalter Sebastian Laboga am Freitag bestätigt. Zuvor hatte darüber der "Berliner Kurier" berichtet.