Hitze in Berlin und Brandenburg - Wird die 40-Grad-Marke geknackt?

Di 19.07.22 | 08:38 Uhr

imago images/Krause Audio: rbb24 Inforadio | 19.07.2022 | Kerstin Reinsch | Bild: imago images/Krause

Auf bis zu 40 Grad könnten die Temperaturen am Mittwoch mancherorts in Berlin und Brandenburg steigen - aber auch am Dienstag wird es in der Region bereits heiß. Die Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht.



rbb24 spezial: "Heiße Tage in Berlin und Brandenburg" um 20:15 Uhr



Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich auf heiße Tage einstellen. Am Dienstag steigen die Temperaturen auf Höchstwerte zwischen 31 und 37 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstagmorgen mitteilte. Bei viel Sonnenschein könne der Tag auch körperlich belastend werden. In der Nacht bleibt es demnach meist warm bei Tiefstwerten zwischen 15 und 21 Grad.

dpa 2 min Brandenburg erarbeitet Hitzeaktionsplan - Wenn die 30-Grad-Tage offiziell geregelt werden Wenn die Sonne brütet, wird es besonders für ältere oder vorerkrankte Menschen gefährlich. Brandenburg will mit einem sogenannten Hitzeaktionsplan gegensteuern. Doch der kommt frühestens Ende des Jahres. Von Karsten Steinmetz



rbb24 spezial: "Heiße Tage in Berlin und Brandenburg" um 20:15 Uhr

Am Mittwoch wird in der Region laut DWD dann der vorläufige Höhepunkt der Hitzewelle erreicht, bei dem auch die 40-Grad-Marke geknackt werden kann. Bei Temperaturen zwischen 34 bis 40 Grad und viel Sonnenschein dürften Plätze im Freibad oder am Badesee begehrt sein. In der Nacht zum Donnerstag kann es der Vorhersage zufolge stellenweise auch regnen oder gewittern. Eine Abkühlung ist bei nächtlichen Tiefstwerten zwischen 18 und 23 Grad aber nicht in Sicht. Am Donnerstag wird das Wetter laut DWD dann wechselhaft und bewölkt, mit Höchstwerten zwischen 26 bis 31 Grad wird es aber etwas weniger heiß. Der DWD warnt ab Dienstag vor einer starken Wärmebelastung. In dicht bebauten Stadtgebieten ergebe sich eine zusätzliche Belastung aufgrund verringerter nächtlicher Abkühlung.

Wärmster Tag des Jahres erwartet

Die Hitze könnte am Dienstag für den bisher wärmsten Tag des Jahres in Deutschland sorgen - und sogar den Wärmerekord zum Wackeln bringen. Laut DWD sind im Südwesten und Westen bis zu 40 Grad möglich. Am Mittwoch wandern die Höchsttemperaturen dann in den Osten Deutschlands weiter.

Der bisher heißeste Tag in diesem Jahr war am 19. Juni: Laut Wetterdienst waren da mit 39,2 Grad die wärmsten Orte Cottbus und Dresden. "Wir können davon ausgehen, dass dieser Rekord am Dienstag geknackt wird", sagte DWD-Sprecher Andreas Friedrich. Laut DWD liegt der Hitzerekord in Deutschland bei 41,2 Grad - gemessen am 25. Juli 2019 in Duisburg. "Es ist möglich, dass wir am Dienstag entlang des Rheins in ähnliche Bereiche kommen", sagte Friedrich.

imago images/Emmanuele Contini Mo 18.07.2022 | 17:40 | radioeins Modellprojekt in Berlin - Berliner Senat erprobt Hitzehilfe für Obdachlose Im Rahmen der Berliner Kältehilfe stehen jeden Winter Notunterkünfte bereit, in denen obdachlose Berliner*innen einen Übernachtungsplatz finden. Doch nicht nur Minustemperaturen können Obdachlosen gefährlich werden, sondern auch die sommerliche Hitze bei über 30 Grad Celsius.

Hoch über Mitteleuropa bringt heiße Luft

Grund für das hochsommerliche Wetter ist ein Hoch über Mitteleuropa, das langsam weiter ostwärts wandert und von Südwesten zunehmend heiße Luft subtropischen Ursprungs nach Deutschland bringt. Vor allem schwächere Menschen dürften die starke Wärmebelastung zu spüren bekommen. Die Gesundheitsbehörden mahnen zur Vorsicht und raten, viel zu trinken und direkte Sonne zu vermeiden. Vor allem schwächere und ältere Menschen dürften die starke Wärmebelastung zu spüren bekommen. Um obdachlose Menschen vor der erwarteten Hitze zu schützen, gibt es seit Montag in Berlin ein neues Modellprojekt: Eine Notunterkunft in der Kurmürkischen Straße in Schöneberg bietet tagsüber bis zu 30 Menschen Platz, die sich abkühlen, duschen, essen oder trinken wollen. Außerdem werden Sonnencreme und Kopfbedeckungen verteilt. Geöffnet ist die Unterkunft täglich von 10 bis 20 Uhr. Das Projekt läuft bis zum 30. September.

Rufe nach nationalem Hitzeschutzplan werden lauter

Der Präsident der Bundesärztekammer, Klaus Reinhardt, sprach sich derweil für einen nationalen Hitzeschutzplan aus. Die Berliner Ärztekammer unterstützt diese Forderung. Kammerpräsident Peter Bobbert sagte am Dienstagmorgen im rbb24 Inforadio, es gehen darum, voneinander zu lernen. In Berlin sei durch das Hitzeschutzbündnis im Gesundheitswesen einiges in Bewegung geraten, so dass man besser vorbereitet in die heißen Tage gehe als vor einem Jahr. Die Bundesregierung bereitet nach eigenen Angaben derzeit keinen nationalen Hitzeschutzplan vor. Sie verweist darauf, dass für Schutz und Vorsorge die Kommunen zuständig sind. Für Maßnahmen in diesem Bereich gebe es Förderprogramme. Das Land Brandenburg will noch in diesem Jahr einen Hitzeaktionsplan erstellen.

dpa/P. Pleul "Extremes Wasserdefizit" - Niedrigwasser in der Oder gefährdet Nationalpark Unteres Odertal Niedrige Pegelstände in der Oder legen derzeit vielerorts großflächig Sandbänke frei. Der Wassermangel erreicht auch den Nationalpark Unteres Odertal. Dessen Leiter spricht von historischen Extremen und einer Gefahr für die Lebensräume.



Hohe Waldbrandgefahr in Brandenburg

In Brandenburg ist derweil die Waldbrandgefahr wieder deutlich gestiegen. Seit Dienstagmorgen gilt wegen der anhaltenden Trockenheit und der Hitze in 13 der 14 Landkreisen die höchste Gefahrenstufe 5. Das sagte der Brandenburger WaldbrandschutzbeauftrageRaimund Engel dem rbb. Nur in Oberhavel wird demnach die zweithöchste Stufe gelten. Das habe mit geringeren Messwerten an einer Wetterstation zu tun. Engel plädierte an die Bürgerinnen und Bürger mit Blick auf die Hitzewelle in der Region, besondere Vorsicht walten zu lassen. Der Waldbrandschutzbeauftrage riet dazu, insbesondere jetzt den Wald zu meiden, denn dort stehe die Hitze. Bereits am Montag habe es erste kleine Waldbrände gegeben, sagte Engel weiter. Alle seien aber früh erkannt worden. Der Waldbrandschutzbeauftragte verwies zudem auf das strikte Rauch- und Feuerverbot im Wald.

Sendung: rbb24 spezial, 19.07.2022, 20:15 Uhr