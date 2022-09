Hunderttausende kleine Aale sind in Brandenburger Gewässer gesetzt worden, um deren Bestand zu erhöhen. Im besten Fall wandern sie von der Oder aus in einigen Jahren in die Nordsee - und von dort weiter in ihre Laichgewässer im Golf von Mexiko.

"Der Sinn und Zweck ist, dass wir das ausgleichen wollen, was der Mensch im Sinne des Wortes verbaut hat", sagte Lars Dettmann vom Fischereiverband dem rbb. Normalerweise würden die Jungaale aus der Nordsee die Elbe aufwärts aufsteigen und sich geeignete Räume im Süßwasser bis hinter den Spreewald suchen. "Weil wir Menschen aber jede Menge Schleusen, Stauwehre und Sperranlagen eingebaut haben, ist dieser Weg verbaut", so Dettmann.

Fischer in Brandenburg haben am Donnerstag mehr als 400.000 Jungaale in Gewässer im Süden und Osten des Landes ausgesetzt. Sie haben ein Gesamtgewicht von 1.600 Kilogramm und sind mehr als 100.000 Euro wert, wie der Landesfischereiverband Brandenburg-Berlin und die Fischereischutzgenossenschaft Havel Brandenburg mitteilten.

Selbst sensible Arten wie der Steinbeißer fänden sich noch in beachtlichen Größenordnungen im Fluss wieder, ergänzte Dettmann. Aus den gleichen Untersuchungen wisse man, dass immer noch Fisch-Nährtiere wie Mückenlarven oder Bachflohkrebse in entsprechender Größenordnung zu finden seien. Alles in allem bedeute dies, dass "die Bedingungen jetzt so sind, wie wir sie für die Jungaale brauchen, dass alle dort aufwachsen können", erklärte er.

Auch in die Oder wurden am Donnerstag Aale entlassen. Das macht laut Dettmann auch Sinn, da seit dem großen Fischsterben genug Zeit ins Land gegangen ist. "Wir wissen seit dem 19. August - seit den ersten Probeuntersuchungen des Instituts für Binnenfischerei Potsdam, dass es in der Oder noch reichlich Fisch gibt", so Dettmann. "Man muss sich den Fluss nur anschauen, die Oder lebt wieder", pflichtete Flussfischer Andre Schneider bei.

"Vor diesem Hintergrund hat sich die Albe-Fischfarm, der Lieferant für das Brandenburger Aal-Besatz-Projekt, entschlossen, dort aus seiner eigenen Tasche - aber unterstützt vom Isle Stewart Ship Found, den Bestand da wiederaufzubauen." Dettmann sagte, dass 400 Kilo Jungaale im Gegenwert von 25.000 Euro am Donnerstag bei Küstrin-Kiez (Märkisch-Oderland) in die Oder entlassen wurden. Es waren rund 100.000 Tiere. Ziel sei es, Verluste, die es im Aalbestand durch das massenhafte Fischsterben gab, wieder auszugleichen, so der Geschäftsführer des Fischereiverbands.

Gefangen wurden die Glasaale für die Aussetzaktion in Brandenburg an den Küsten Südfrankreichs. "Bis dort hatten sie einen Weg vom angenommenen Laichgebiet in der Sargassosee im Golf von Mexico von 4.500 Kilometer hinter sich", so Dettmann. Im Südosten Brandenburgs wurden die Aale schließlich am Donnerstag an verschiedenen Orten aus Behältern eines Spezial-Lkw in die Wasserkammern der Fischerboote umgeladen. "Die Fischer fahren danach an geeignete, geschützte Uferbereiche und setzen die Aale dort mit kleinen Keschern portionsweise aus", so Dettmann weiter.

Neben der Oder wurden auch rund 21.500 Aale für den Senftenberger See (Oberspreewald-Lausitz) angeliefert. Anschließend ging es weiter zu den Spreewaldfischern. Zum Abschluss ging es zur Hegegemeinschaft Schwielochsee (Dahme-Spreewald) und danach zum Storkower See und Scharmützelsee (beide Oder-Spree). "Wenn wir Angler und Fischer nicht nachhelfen würden, wäre der Aal schon seit Jahrzehnten bei uns aus den heimischen Gewässern verschwunden", so Dettmann.