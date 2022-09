Ralf Roggenbuck könnte nach rbb-Informationen neuer Vorsitzender des rbb-Rundfunkrats werden. Bei der Wahl am Donnerstag ist Roggenbuck der einzige Kandidat. Roggenbuck ist Staatsanwalt in Potsdam und vom Beamtenbund in den Rundfunkrat entsandt.



Bei der Sitzung soll auch die Stellvertretung des Rundfunkrats-Vorsitzenden neu gewählt werden. Die Wahlen sind nicht öffentlich. Das Gremium will bei der Sitzung am Donnerstag über den neuen rbb-Staatsvertrag beraten und dazu Stellung nehmen. Auf der Tagesordnung steht zudem ein Bericht der neuen Interimsintendantin Katrin Vernau.