Udo R Berlin Montag, 22.08.2022 | 18:20 Uhr

Ja! richtige Entscheidung und die Arbeitsschutzklage durchhalten.

Und nun die Geschäftsführung austauschen. - Da brodelt es ja an allen Ecken, wie z.B. in der Leitung bei RBB-Media GmbH.

Bei den " Ehrenamtlichen Ratsmitgliedern" fällt mir immer mehr auf, das die mit irgendeiner Partei verbandelt sind. Die Räte müssen von der Politik unabhängig sein. Die R-Ratsmitglieder dürfen dann auch keine Politischen Ämter haben, weder für eine Partei noch in einer Partei und der eigentliche Gebührenzahler hat keine Vertretung.





Da hier viel die Abschaffung des ÖRR in Sinne haben, möchte ich klarstellen das ich für eine solche "4te Kraft bin" und ich auch Hörer und Seher der Programme bin. - Ich bin kein Fan von allem was gesendet wird, aber alles was hier gerade falsch läuft liegt nicht an der Ihnen liebe "Tariflichen" und Freien -Mitarbeiter.