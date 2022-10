Bei einem Brand im Keller eines Mehrfamilienhauses in Berlin-Schöneberg ist ein verletzter Mensch in eine Klinik gebracht worden. 12 weitere Menschen seien, so die Feuerwehr auf Twitter, vom Rettungsdienst "betreut" worden. Das Feuer war am Montagmorgen in dem Kellerverschlag in der Langenscheidtstraße aus zunächst unbekannter Ursache ausgebrochen, wie ein Feuerwehrsprecher auf dpa-Anfrage sagte. Zuvor hatte die "B.Z." berichtet.