Rickie Berlin Montag, 24.10.2022 | 14:12 Uhr

Man sollte am besten diese Aktivisten dort angeklebt lassen und nicht wieder lösen. Da sich diese Personen selbst und aus eigenem Antrieb in diese Situation gebracht haben, wäre dies nicht einmal Freiheitsberaubung oder Nötigung.



Wenn dann aber diese Typen zwei drei Nächte da so kleben und hängen... unter sich machen... hungern... frieren...



Das ist selbst gewähltes Schicksal und wir leben doch in in einer freiheitlichen Gesellschaft.... dann lassen wir sie da einfach - sie wollen das doch so oder warum kleben die sich da Fest?



Das spricht sich rum und schwupp... lassen die diesen Mumpitz wieder sein