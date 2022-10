Aktionen an mehreren Stellen in Berlin

Insgesamt waren fünf Orte von den Protestaktionen am Montagmorgen betroffen, darunter der Kaiserdamm in südlicher Richtung, die Frankfurter Allee im Bereich des Ringcenters sowie der Rosenthaler Platz. Protestiert wurde wie gewohnt mit Sitzblockaden, manche Aktivisten hätten sich allerdings auch an den Schilderbrücken der Autobahn festgeklebt.

Am Morgen hatte die Verkehrsinformationszentrale (VIZ) in Folge der Aktionen über Stau auf der A100 im Bereich des Dreiecks Funkturms informiert. Bis zu 60 Minuten habe es dort zeitweise länger gedauert, hieß es. In Berlin sind zwar seit dieser Woche Schulferien - und damit weniger Autos auf den Straßen zu erwarten - gleichzeitig sind im Westen der Stadt aber auch weite Teile des S-Bahn-Rings unterbrochen.

Die Straßenblockaden wurden eigenen Angaben zufolge wie schon in den Wochen zuvor von der Umwelt-Initiative "Letzte Generation" organisiert. "Sie fordern damit von der Bundesregierung, die Raserei auf deutschen Autobahnen zu beenden", teilte eine Sprecherin mit.

Die Initiative führt bereits seit Monaten immer wieder Autobahn- und Straßenblockaden durch und wird dafür teilweise hart kritisiert, zuletzt von Berlins Innensenatorin Iris Spranger (SPD) und der Gewerkschaft der Polizei. Am Wochenende wählten Unterstützer der "Letzte Generation" eine andere - aber nicht minder umstrittene - Protestform, als sie Kartoffelbrei gegen ein Monet-Gemälde im Potsdamer Museum Barberini warfen.