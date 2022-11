Die Klima-Aktivisten der "Letzten Generation" sind in Berlin auch am Mittwoch aktiv. Sie haben die Zentralen der Ampel-Parteien in Berlin mit Farbe beschmiert und sich dort teilweise festgeklebt. Die Polizei ist im Einsatz.

Außerdem haben sich laut Polizei drei Personen am Vormittag an der Fassade der Grünen-Parteizentrale angeklebt. Dort wurde auch ein Auto vor dem Gebäude mit Farbe beschmiert. Es seien dort auch Transparente mit den Aufschriften "Hoch die internationale Solidarität" und "Was, wenn die Regierung das nicht im Griff hat", festgestellt worden. Insgesamt beteilitgten sich laut Polizei sechs Menschen an der Aktion am späten Vormittag.

Die Bundesparteizentralen von SPD, Grünen und FDP in Berlin sind am Mittwoch mit orangener Farbe beschmiert worden. Das hat die Polizei dem rbb bestätigt. Demnach handelt es sich dabei um eine Aktion der Klima-Aktivisten der "Letzten Generation".

Ein Sprecher der SPD teilte dem rbb mit, vor dem Gebäude der Parteizentrale in Kreuzberg sei auch eine würfelförmige Skulptur mit Farbe beschmiert worden. Am Willy-Brandt-Haus hätten zwei Frauen einen Feuerlöscher entleert und die Außenfassade beschmiert, schilderte eine Polizeisprecherin laut der Deutschen-Presse Agentur. Demnach sollen sich bei der FDP in Mitte zwei Personen am Hauseingang festgeklebt haben.

Die "Letzte Generation" teilte in einer Erklärung mit, sie protestiere damit gegen die Festnahme von Wissenschaftlern nach einer Protestaktion in München [br24.de].

Die Klima-Demonstranten führen in Berlin seit Wochen Aktionen wie Straßenblockaden und Beschmutzung von Kunstwerken in Museen durch. Eine der Blockaden hatte am Montag zu einem Stau auf der Berliner Stadtautobahn A100 geführt, in dem ein Einsatzwagen der Feuerwehr feststeckte. Das Spezialfahrzeug kam dadurch verspätet am Ort eines schweren Unfalls an, bei dem eine Radfahrerin von einem Betonmischer überfahren wurde. Die Frau schwebt nach wie vor in Lebensgefahr. Spätestens seit diesem Vorfall stehen die Mitglieder der "Letzten Generation" stark in der Kritik.