Hintergrund der Razzien sind laut Staatsanwaltschaft Angriffe auf die PCK-Raffinerie in Schwedt (Uckermark). Dabei wurde unter anderem die Ölzufuhr unterbrochen. Es seien am Dienstag umfangreich schriftliche Unterlagen und elektronische Datenträger beschlagnahmt worden. Diese sollen nun ausgewertet werden. Weitere Angaben zum Stand des Verfahrens machte die Behörde nicht.

Die Berliner Bundestagsabgeordnete und Rechtsexpertin Renate Künast (Grüne) hält die Razzien der Staatsanwaltschaft am Dienstag gegen die "Letzte Generation" für "keinen glücklichen Weg". Denn, "die Leute wollen hier nicht den Staat abschaffen und ähnliches", sagte sie am Mittwoch im rbb24 Inforadio.

In mehreren Bundesländern wurden am Dienstag Wohnungen und andere Rämlichkeiten der "Letzten Generation" durchsucht - nach rbb-Informationen auch in Cottbus. Der Vorwurf lautet "Bildung einer kriminellen Vereinigung".

Die Politikerin bekräftigte zugleich ihre Kritik an den Aktionen der Gruppe, weil mehr über die Form des Protests als über die Ziele diskutiert werde. Das werde durch die Ermittlungen noch verstärkt: "Die Aktiven selber müssen sich auch fragen: Was bringt das jetzt eigentlich noch? Jetzt reden wir schon wieder darüber."

Am Dienstag waren in den Morgenstunden in sieben Bundesländern Durchsuchungsbeschlüsse des Amtsgerichts Neuruppin vollstreckt worden, die sich gegen elf Unterstützer der Gruppierung richteten. Es sind nach Angaben der Staatsanwaltschaft umfangreich schriftliche Unterlagen und elektronische Datenträger beschlagnahmt worden.

Die "Letzte Generation" sprach in einem Tweet von einem "Einschüchterungsversuch". "Wir stehen mit Gesicht und Namen für das, was wir tun - wenn der Wunsch nach Informationen besteht, braucht es keine Hausdurchsuchung", erklärte die Gruppe darin.

Die Gruppierung blockierte in den vergangenen Monaten auch immer wieder Straßen im Berliner Stadtgebiet - so auch am Mittwochmorgen. Betroffen waren drei Kreuzungen in Steglitz, Westend und Wilmersdorf. Auch das Brandenburger Tor bestiegen sie bereits.