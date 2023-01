So 01.01.23 | 19:27 Uhr

Auf der B198 bei Prenzlau (Uckermark) ist am Neujahrstag ein 86 Jahre alter Mann bei einem Unfall gestorben. Laut Polizei war der Mann auf der Bundesstraße aus Richtung Dedelow kommend nach links von der Straße abgekommen und gegen ein Haus am Straßenrand geprallt. Kurz danach ging das Auto in Flammen auf. Der Mann ist der erste Verkehrstote des Jahres.



Zeugen hatten noch versucht, den verunglückten Fahrer aus dem Wagen zu holen, schafften es aber nicht. Etwa 40 Feuerwehrkräfte waren im Einsatz, um das brennende Auto zu löschen. Das Haus wurde nicht beschädigt.

Genau an der selben Stelle hatte es im vergangenen September einen ähnlichen Unfall gegeben. Auch dabei starb ein Autofahrer.