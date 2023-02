Zwei afghanische Brüder sind am Donnerstag wegen des Mordes an ihrer Schwester jeweils zu einer lebenslangen Haftstrafe verurteilt worden. Damit folgte das Berliner Landgericht der Forderung der Staatsanwaltschaft.

Das Gericht sah es am Donnerstag als erwiesen an, dass Yousuf und Mahdi H. ihre 34-jährige Schwester im Juli 2021 ermordeten und die Leiche in einem Rollkoffer mit dem Zug quer durch Deutschland transportierten.

Im Juli 2021 kommt Maryam H. gewaltsam zu Tode. Ihre beiden Brüder müssen nun wegen Mordes an ihrer Schwester lebenslang in Haft. Bereits vor Prozessende hat der damalige Freund von Maryam H. erstmals über ihr Leben gesprochen.

Am 13. Juli 2021 hätten sie die 34-Jährige in Berlin in eine Falle gelockt und umgebracht. Ihre Leiche hätten sie dann in einem Rollkoffer per ICE nach Bayern gebracht. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigten zwei Männer im belebten Bahnhof Berlin-Südkreuz mit einem Rollkoffer. Die Fahrt ging nach Bayern, wo der ältere Bruder damals lebte. Rund drei Wochen später fanden Ermittler die Leiche der Frau in einem Erdloch nahe dem Ort Holzkirchen, knapp 30 Kilometer von Donauwörth entfernt.

Die Brüder hätten ihre Schwester in Berlin in eine Falle gelockt und umgebracht. Die Strafkammer folgte mit dem Urteil dem Antrag der Staatsanwaltschaft. Die Brüder hätten die Frau "bestrafen und als Familienmitglied entfernen wollen", sagte Staatsanwältin Antonia Ernst in ihrem Plädoyer. Die afghanische Mutter habe unabhängig von ihren Brüdern in einer neuen Beziehung leben wollen -"ein Gefängnis, dem sie sich entziehen wollte". Die Angeklagten hätten die Frau "aufgrund ihres Geschlechts als etwas Minderwertiges angesehen", so Ernst.