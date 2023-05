Dass es ihm so nah gehen würde, diese Geschichte zu erzählen, hätte Harald Blank nicht gedacht. Er sitzt in seiner Wohnung in Reinickendorf und weint, ein Mann von 62 Jahren. Als Kind wurde er zur Kur nach Bad Salzdetfurth in Niedersachsen geschickt, damals war er acht Jahre alt. An viel erinnert er sich nicht, aber an diese eine Episode noch ganz genau, wie er einem rbb-Reporter erzählt.

Eine der Erzieherinnen machte mitten in der Nacht das Licht im Kinderschlafsaal an, alle wachten auf. Sie schlug die Bettdecke von Harald Blank zur Seite, er hatte ins Bett gemacht. Die anderen Kinder, so erzählt er es, haben sich genommen, was sie zu fassen kriegten - Hosenträger, Kissen, irgendwas - und begannen auf den Achtjährigen einzuprügeln. Das ist der Moment in dem Blank beim Erzählen die Stimme versagt.