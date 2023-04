Auf der Strecke zwischen Berlin und Frankfurt (Oder) müssen Pendler bereits seit Wochen Einschränkungen hinnehmen. Ende März wurde die Strecke zwischen Erkner und Fürstenwalde im Kreis Oder-Spree voll gesperrt. Die Sperrung soll nach jetzigem Stand bis zum 21. April dauern.

Seit dem 1. April fahren auch keine Züge mehr zwischen Fürstenwalde und Frankfurt (Oder). Neben dem Nahverkehr ist davon auch der Fern- und Güterverkehr betroffen. Grund für die Einschränkungen sind Instandhaltungsarbeiten. Den Angaben der Bahn zufolge wird am Korrosionsschutz an der Brücke über die Autobahn A10 gearbeitet, es werden Gleise verlegt und die Bahnübergänge in Hangelsberg und Fürstenwalde erneuert. Zudem gibt es vorbereitende Maßnahmen zur Bahnhofserweiterung in Berlin-Köpenick.

Wie die Berliner S-Bahn auf Twitter mitteilte, sollen die Bauarbeiten auf der Linie S3 am Montag, den 17. April um 1:30 Uhr enden. Dann könne die S3 wieder als Ersatz für den ausfallenden RE1 genutzt werden.