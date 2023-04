Bei einer schweren Kollision mehrerer Pkws auf der Heerstaße in Berlin-Spandau sind am Montagmittag mindestens drei Menschen verletzt worden, einer von ihnen schwer. Nach ersten Angaben der Polizei kollidierten in Höhe des Siemenswerderwegs drei Fahrzeuge, eines davon ging in Flammen auf.

Für die Rettungs- und Aufräumarbeiten ist die Heerstaße zwischen Pichelsdofer Straße und Am Rupenhorn in beide Richtungen voraussichtlich noch bis in den späten Montagabend gesperrt. Über die Unfallursachen und den Unfallhergang gab es zunächst keine Angaben.