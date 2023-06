Auf den Berliner Firmensitz der Rockband Rammstein in Wilhelmsruh hat es in der Nacht zu Dienstag einen Anschlag gegeben.

Der Polizeisprecher wies allerdings auf entsprechende Veröffentlichung in den sozialen Medien hin: Unter anderem hatte eine Gruppe namens "North East Antifa Berlin" auf Twitter auf den Vorfall hingewiesen mit Bezug auf die Seite "Kontrapolis", die sich als "offene Nachrichten- und Debatten-Plattform" und "Teil der emanzipatorischen, anti-autoritären und revolutionären Kämpfe in dieser Stadt" beschreibt.

In Berlin will Rammstein am 15., 16. und 18. Juli im Olympiastadion Konzerte geben. Am Dienstag wurde eine Petition mit zehntausenden Unterschriften gegen die geplanten Konzerte dem Senat übergeben. Die Aftershowpartys im Olympiastadion waren zuvor bereits von Innensenatorin Spranger verboten worden.