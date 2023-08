Unwetter in Brandenburg und Berlin - Mehrere Menschen durch Blitzeinschlag bei Lübben verletzt

Di 15.08.23 | 07:14 Uhr

Bild: dpa-news/Patrick Pleul

Schwere Gewitter teils mit Starkregen sind in der Nacht auf Dienstag über die Region gezogen. Nahe Lübben schlug ein Blitz direkt neben drei Menschen ein. In Berlin löste ein Blitz womöglich einen Brand in einem Dachstuhl aus.



Drei Menschen bei Lübben von Blitz verletzt

Rangierlok fährt bei Königs Wusterhausen gegen Baum

Dachstuhl in Berlin-Lichtenrade in Brand

S-Bahn-Verkehr in Berlin eingeschränkt

Schwere Gewitter sind am Montagabend und in der Nacht zu Dienstag über Brandenburg und Berlin hinweggezogen. Besonders stark betroffen war der Süden Brandenburgs. Bereits am Montagabend wurden in der Nähe von Lübben (Dahme-Spreewald) drei Menschen verletzt, als ein Blitz neben ihnen einschlug. Einer kam schwer verletzt ins Krankenhaus. Die Gruppe hatte bei einem Gewitter Schutz unter einem Baum gesucht.

IMAGO/Christoph Hardt Sommer in der Region - Die warme Jahreszeit ist zurück - auch mit Unwettern Die Sonne scheint wieder und es ist warm. Schwimmbäder lassen sich derzeit gut besuchen. Wichtig ist aber: Rechtzeitig zum Himmel oder in die Wetter-App schauen - das Wetter kann sich nämlich abrupt drehen.



Rangierlok mit Baum zusammengestoßen

Zu einem Großeinsatz führte zudem ein umgestürzter Baum in Hosena bei Senftenberg (Oberspreewald-Lausitz), der auf ein Gleis gefallen war. Eine Rangierlok stieß mit dem Baum zusammen. Gegen 23 Uhr hatte die Feuerwehr die Gleise geräumt und der Zugverkehr konnte wieder aufgenommen werden. Insgesamt gab es in der Nacht 40 witterungsbedingte Einsätze, wie die Leitstelle Lausitz dem rbb am Morgen mitteilte. In anderen Brandenburger Landesteilen war es dagegen eher ruhig. Der Lagedienst der Polizei sagte Antenne Brandenburg vom rbb am Dienstagmorgen, es habe ein paar umgeknickte Bäume sowie einen Blitzeinschlag in der Nähe von Königs Wusterhausen (Dahme-Spreewald) gegeben.

imago images Zusätzliche Hitzetote - Wie der Klimawandel unsere Gesundheit bedroht Die globale Erwärmung ist nicht nur für die Natur und Tierwelt gefährlich. Hitzeperioden, Wasserknappheit und Extremwetter-Ereignisse beeinflussen auch unsere physische und psychische Gesundheit. Von Elena Deutscher und Axel Dorloff

Feuer in Dachstuhl in Berlin-Lichtenrade

Auch über Berlin zogen in der Nacht Gewitter mit Starkregen hinweg. Nach einer ersten Bilanz hat es in Berlin elf wetterbedingte Einsätze gegeben. Meist handelte es sich um vollgelaufene Keller und Wasserschäden. Einen vollständigen Überblick soll es im Lauf des Dienstagvormittags geben. Womöglich hat ein Blitzeinschlag zu einem Dachstuhlbrand in Berlin-Lichtenrade geführt. Wie ein Feuerwehrsprecher dem rbb am Dienstagmorgen sagte, brannte der ausgebaute Dachstuhl des dreigeschossigen Hauses in der Pechsteinstraße auf einer Fläche von 250 Quadratmetern.



Acht Bewohner konnten sich vor Eintreffen der Löschkräfte in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand. 85 Einsatzkräfte waren vor Ort und löschten das Feuer. Ob der Brand mit dem Gewitter in der Nacht zusammenhängt, konnte der Sprecher nicht ausschließen.

Einschränkungen bei der S-Bahn

Bei der Berliner S-Bahn kommt es wegen der Folgen des Unwetters am Dienstagmorgen zu Einschränkungen. Wegen einer Signalstörung nach einem Blitzeinschlag fährt die Linie S85 nicht. Die Linie S47 ist wegen eines umgestürzten Baumes zwischen Schöneweide und Spindlersfeld unterbrochen. Die S26 fährt wegen eines defekten Signals nur zwischen Teltow-Stadt und Nordbahnhof, wie die S-Bahn auf X (vormals Twitter) mitteilte.

"Extreme Hitzewarnung" des DWD

Auch am Dienstagnachmittag und Abend werden in Berlin und Brandenburg Gewitter teils mit kräftigen Schauern erwartet. Mit 29 bis 34 Grad wird es schwül-heiß.



Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für das westliche und nördliche Brandenburg Hitzewarnungen herausgegeben, für Berlin und die östlichen sowie südlichen Teile Brandenburgs sogar eine "extreme Hitzewarnung" [dwd.de]. "Vermeiden Sie nach Möglichkeit die Hitze, trinken Sie ausreichend Wasser und halten Sie die Innenräume kühl", empfehlen die Wetterexperten des DWD.



Auch am Mittwoch sind in Berlin und Brandenburg Schauer und Gewitter mit Hagel, Starkregen und stürmischen Böen möglich. Mit bis zu 30 Grad bleibt es heiß.



Sendung: rbb24 Inforadio, 15.08.2023, 7 Uhr

Hitze, Trockenheit, Starkregen, Hagel - und wieder zurück