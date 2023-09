Stefan H. Berlin Dienstag, 12.09.2023 | 18:08 Uhr

Das Gebäude ist für mich absolut hässlich und einschüchternd. Und es steht m.E. für ein totalitäres Stück deutscher Geschichte und sieht auch so aus. Aber ich bin eben ein Mensch mit West-Sozialisation. Hier in Berlin sind Hässlichkeit und historische Fragwürdigkeit auch oft kein Grund etwas nicht unter Denkmalschutz zu stellen. Ich persönlich könnte auf so allerlei verzichten, was teuer erhalten wird. Wenn die Brandenburger mir ihrer zunehmend entdeckten Liebe zur Geschichte der DDR und der Freundschaft mit der Sowjetunion das Ding aber unbedingt behalten wollen, sollte man es ihnen ermöglichen. Ich kann ja weiterhin großen Abstand halten.