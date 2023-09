Störtebeker Berlin Dienstag, 26.09.2023 | 17:59 Uhr

Das Argument "Denkmalschutz" ist in Berlin leider seit Jahrzehnten eine Farce!

(bzw Vorwand)



Am Ende ist der Denkmalschutz soviel Wert wie Klopapier:



Entweder werden denkmalgeschützte Gebäude am Ende doch abgerissen oder aber dem Verfall preisgegeben.



Es ist eine Schande, wie der Berliner Senat mit historischen Gebäuden in Berlin umgeht.

Völlig egal, ob in Hohenschönhausen oder am Ku'damm.

Mafiöse Immobilienriesen interessiert Berliner Stadtgeschichte nicht und es zählt nur der Profit.