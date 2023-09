Eine anonyme Spurensicherung für Vergewaltigungsopfer ist in Brandenburg nun auch in der Klinik Oranienburg im Landkreis Oberhavel möglich. Das teilte das Landesgesundheitsministerium am Montag mit. Damit beteiligen sich sieben Brandenburger Kliniken an dem Modellprojekt. Ziel sei es, rasche Hilfe nach Sexualstraftaten flächendeckend an Krankenhäusern anzubieten.