24 verletzte Polizisten, 155 Festnahmen und 80 Strafanzeigen - das ist die Bilanz der verbotenen pro-palästinensischen Demo am Sonntag in Berlin. Polizeipräsidentin Slowik sprach von "unerträglichen Bildern, die wir gerne verhindert hätten".

Bei der verbotenen pro-palästinensischen Demonstration am Potsdamer Platz am Sonntagnachmittag hat es dutzende Festnahmen und Strafanzeigen gegeben. Polizeipräsidentin Barbara Slowik sprach am Montag im Innenausschuss des Abgeordnetenhauses von 155 Festnahmen und 80 Strafanzeigen.