Wieder protestierten Menschen in Berlin wegen der Eskalation im Nahen Osten. In Neukölln wurden Einsatzkräfte mit Flaschen, Steinen und Feuerwerkskörpern beworfen. In Mitte beendete eine Veranstatlerin eine Kundgebung direkt selbst. rbb24 Spezial 20:30 Uhr: "Nahostkonflikt - Gewalt eskaliert in Berlin"

Auch am Auswärtigen Amt in Mitte versammelten sich nach Polizeiangaben mehrere Hundert Menschen. Bei der Kundgebung unter dem Motto "Not in My Name" (nicht in meinem Namen) demonstrierten Muslime gegen Gewalt im Nahen Osten. Die Veranstaltung wurde laut Polizei jedoch direkt von der Veranstalterin beendet, weil sie keinen Einfluss auf die Teilnehmer gehabt habe. Angemeldet waren demnach 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Gekommen waren mehrere Hundert.

Erst in der Nacht zum Mittwoch war es bei pro-palästinensischen Kundgebungen zu Ausschreitungen vor allem in Neukölln gekommen. 20 Polizistinnen und Polizisten seien verletzt worden, hieß es. Zwei hätten den Dienst beenden müssen. Nach Angaben der Polizei wurden 39 Menschen festgenommen und 65 Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurden zwölf Ordnungswidrigkeiten registriert.