Mehr als vier Jahre nach Schüssen auf mehrere Menschen vor einer Shisha-Bar in Berlin-Wedding hat die Staatsanwaltschaft Anklage erhoben. Einem mittlerweile 32 Jahre alten Mann wird versuchter Mord in fünf Fällen in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung vorgeworfen, wie die Berliner Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. Der Mann habe heimtückisch und aus niedrigen Beweggründen gehandelt, heißt es in der Mitteilung weiter.



Der Angeklagte soll im Juni 2019 mit einem Motorroller an einer Shisha-Bar in der Luxemburger Straße vorbeigefahren sein. Aus einer Entfernung von 15 Metern habe er Schüsse auf insgesamt fünf Männer abgefeuert. Er habe dabei auf Köpfe und Oberkörper gezielt. Eins der Opfer überlebte nur durch eine Notoperation.