Im Prozess zum Medikamenten-Skandal um den brandenburgischen Pharma-Großhändler Lunapharm hat am Freitag die angeklagte Geschäftsführerin umfangreich ausgesagt. Vor dem Landgericht Potsdam erklärte die 56-Jährige, sie sei überzeugt, sich nicht rechtswidrig verhalten zu haben. Sie gab an, sie sei jederzeit bemüht gewesen, alle Vorschriften einzuhalten.

In einer umfangreichen Erklärung schilderte die Geschäftsführerin, dass sie nur mit den erforderlichen Genehmigungen Handel mit günstigen Arzneimitteln aus dem EU-Ausland betrieben habe. "Aus meiner Sicht ist hier nichts getäuscht worden", betonte Krautz-Zeitel. Die Medikamente seien in allen Fällen vollkommen in Ordnung und wirksam gewesen.