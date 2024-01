Neues Bündnis gegen Rechts will Widerstand in die Fläche bringen

Prominente Namen finden sich unter den Erstunterzeichnern von "Brandenburg zeigt Haltung" – so wie Handballtrainer und Sportfunktionär Bob Hanning, der Berliner Erzbischof Heiner Koch und Fernsehmoderator Günther Jauch. Sie waren bei der Vorstellung der Initiative am Dienstag allerdings nicht dabei – dafür ein Dutzend Vertreterinnen und Vertreter von Organisationen, die das Bündnis tragen.

Etwa 100.000 Menschen haben sich am Sonntag vor dem Bundestag in Berlin zum Protest gegen die AfD und gegen Rechtsextremismus eingefunden. Auch in Brandenburg gingen in zahlreichen Städten Menschen auf die Straße.

Auch Karl-Heinz Hegenbart, der Präsident des Landessportbunds, will mit den rund 3.000 Vereinen für Weltoffenheit und einen respektvollen Umgang stehen. Auf dem Sportplatz sei nun mal kein Platz für Intoleranz und Ausgrenzung, so Hegenbart. Natürlich gebe es auch in den Vereinen AfD-Mitglieder und -Sympathisanten. Aber eben auch Regeln. Nirgendwo könne man die Menschen besser erreichen als in einem Fußball- oder sonstigen Sportverein. "Da muss man nicht viel reden: Man haut den Ball in die Mitte rein und alle kümmern sich um den Sport - egal welche Hautfarbe, egal welche Herkunft."

Vernetzen, unterstützen, Mut machen - das sind die Ziele von "Brandenburg zeigt Haltung". Und der bisher oft schweigenden Mehrheit eine Stimme geben. Wie wichtig das sei, habe er schon mehrfach erlebt, erzählt Pfarrer Martin Vogel von der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz. Beispielsweise in einem kleinen Dorf in der Uckermark. "Da wollte sich irgend so eine Öko-Nazi-Truppe niederlassen. Da haben die Leute dann einen Verein gegründet und im Oktober ein Demokratiefest organisiert. Und das hat eine solche Resonanz erzeugt, dass den Leuten schon klar ist: Wir können den öffentlichen Raum auch verteidigen". Ein Bündnis wie "Brandenburg zeigt Haltung" stärke solche Initiativen landesweit. Denn dann wüssten die Menschen: Wir sind nicht allein.

Es ist nicht das erste Mal, dass in Brandenburg ein Bündnis für Toleranz und Zusammenhalt wirbt. Doch dieses sei größer als alle bisherigen, so die Initiatorinnen und Initiatoren. Denn gerade auch Vertreterinnen und Vertreter von Wirtschaft, Tourismus und Wissenschaft spürten inzwischen, dass das Image Brandenburgs nach außen vor allem wegen der hohen Umfragewerte für die AfD leide. Nicht nur in den Hotels und Gaststätten sei man wesentlich auf Fach- und Arbeitskräfte aus dem Ausland angewiesen, so Dieter Hütte, der Geschäftsführer der Tourismus-Marketing Brandenburg GmbH. "Die können sich nur dann hier wohlfühlen, wenn auch eine Gesellschaft damit klarkommt, dass wir hier vielfältig sind."

Für sie und das Geoforschungszentrum Potsdam (GFZ) sei jetzt eine Grenze erreicht, ergänzt deren Vorständin Susanne Buiter. Wissenschaft und Forschung lebten von Freiheit und vom internationalen Austausch.

Ein weiteres Ziel der Initiative: Die Auseinandersetzungen mit dem Thema Rechtsextremismus in die Fläche bringen und dort die Demokratie stärken. Denn gerade in kleineren Orten gehöre oft Mut dazu, Gesicht zu zeigen und gegen Rechts Stellung zu beziehen, betont Bettina Jahnke, die Intendantin des Potsdamer Hans Otto Theaters. "Da kennt jeder jeden." Jahnke plant am Wochenende eine Lesung der "Correctiv"-Recherchen zu einem Treffen von Rechtsextremen – bei freiem Eintritt. Andere Theater in Brandenburg hätten sich der Aktion angeschlossen, beispielsweise die Häuser in Senftenberg, Cottbus und Schwedt. Die Theater böten sich als Orte für Diskussionen und Gespräche an, so Jahnke weiter: "Kirchen und Theater sind ja noch die Orte, wo sich Öffentlichkeit zusammenfindet, unabhängig von Beruf und Geschlecht. Da wollen wir Diskussionsräume anbieten."