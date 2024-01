realistics imwunderland Freitag, 19.01.2024 | 21:13 Uhr

Die wesentlichsten Punkte/Gründe wurden schon genannt. Aber wichtig bei dieser Katastrophe war, dass die Uferlinien auf deutscher Seite und dann auch im Unterlauf auf polnischer Seite vielgestaltiger waren und damit auch "länger" - und somit so manchem Fisch(lein) eine Überlebensunterschlupf bieten konnte. Für mich ein eindeutiger Hinweis dafür, dass man die Oder weder kanalisieren/begradigen noch massiv ausbauen sollte (was ja mit einer Vertiefung einhergeht).

Vielleicht ist da wirklich mit Herrn Tusk etwas hinzukriegen, denn das wäre dann ein EU-Modellprojekt 'weitgehend unverbauter Fluss in Mitteleuropa'. Würde mich als Oderfreund sehr freuen! Denn wir wissen alle nicht, wie es in den kommenden Sommern aussieht, dann können sich u.U. ähnliche Dramen wiederholen, Das muss aber nicht sein!

Und man kann nur hoffen, dass in dem Zuführungskanal ob. Mittellauf- endlich MN ergriffen wurden, die Palette gibt da schon was her!