Die hohen Pegelstände an der Oder stellen derzeit auch die Fischer und Hobby-Angler vor Herausforderungen. Das berichtet Berufsfischer und Mitglieder des Landesfischereiverbandes Brandenburg André Schneider aus Küstrin-Kietz (Märkisch-Oderland) am Montag dem rbb.

Während sich im Norden Brandenburgs die Hochwasserlage insbesondere in Wittenberge entspannt, werden im Osten und Süden wieder steigende Pegel beobachtet. Grundsätzlich herrschen am Donnerstag aber nur niedrige Alarmstufen.

Laut der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes (WSV) liegt der Stand am Montag in Frankfurt (Oder) beispielsweise bei 403 Zentimetern. Zum Vergleich: das Mittel der vergangenen zehn Jahre liegt in Frankfurt bei 194 Zentimeter.

Durch den Stand ist es den Fischern kaum oder nur schwer möglich, ihrer Berufung nachzugehen, so Schneider. "Die Buhnen sind weg. Dort steht das Wasser bis zur Oberkante ran und in manchen Ecken bis an den Deich. Die Wiesen fangen langsam an vollzulaufen und die Angler müssen sich ein Plätzchen suchen, wo sie herankommen." Der Küstriner führt aber auch an, dass in der Winterzeit deutlich weniger Angler unterwegs sind.