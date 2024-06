In den Berliner Fan-Zonen zur Fußball-Europameisterschaft sollen Menschen aus aller Welt zusammenkommen. Dort Flagge zeigen dürfen allerdings nur jene Länder, die auch am Turnier teilnehmen.

Vor dem Spiel gilt: Die EM setzt die Kleidungsvorschriften am Arbeitsplatz nicht automatisch außer Kraft. Wo generell auf förmlicheres Auftreten geachtet wird, muss an Spieltagen der Fan-Schal draußen bleiben.

Es dürfen nur jene Flaggen mitgebracht werden, deren Länder auch am Turnier teilnehmen. Israelische oder palästinensische Fahnen sind demnach verboten. Das gilt ebenfalls in der Fanzone vor dem Reichstag.

Während der EM darf es in Deutschland abends lauter werden. Das hat die Bundesregierung im März beschlossen. "Die Durchführung der öffentlichen Fernsehdarbietungen im Freien kann nunmehr auch bis in die Nachtstunden nach 22 Uhr rechtskonform ermöglicht werden", heißt es vom Bundesministerium für Umwelt und Verbraucherschutz. Die genauen Auflagen erteilen dann die Kommunen. In Berlin gilt: 15 Minuten vor und nach den Spielen soll Schluss mit der Liveübertragung sein, regelt die Berliner Public-Viewing-Verordnung (Download). Darin steht auch: "Die Benutzung von Fanfaren, Trommeln, Trillerpfeifen und ähnlichen lärmerzeugenden Musikinstrumenten und Geräten sowie von Pyrotechnik ist zu unterbinden." Auf dem heimischen Balkon und in der Wohnung gilt wie üblich die Nachtruhe von 22 bis 6 Uhr.

In den Berliner Bezirken könnte es derzeit zu Verwirrung kommen, was die Regeln angeht. Denn eine dreistellige Zahl an Gastronomen in Charlottenburg-Wilmersdorf habe schon Wochen vor der EM Anträge gestellt, um Public Viewings anzubieten, sagt Bezirksstadtrat Oliver Schruoffeneger (Grüne) dem rbb. Der Bezirk erteilte Bescheide auf der Basis, dass um 22 Uhr die Nachtruhe gilt. Denn Anwohnende hätten in der Vergangenheit Gerichtentscheidungen erwirkt, die Lärm nach 22 Uhr untersagten. Erst zwei Tage vor der EM habe der Berliner Senat dann mit der Public-Viewing-Verordnung einen neuen Rechtsrahmen geschaffen. "Das hätte man alles vorher haben können, dann hätte man viele Konflikte lösen können", sagt Schruoffeneger. Nun gilt aber: Bis zum Abpfiff darf man beim Public Viewing Fußball schauen.