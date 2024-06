Do 06.06.24 | 16:40 Uhr

Wegen der Vergewaltigung eines Zwölfjährigen soll ein 24 Jahre alter Mann für fünf Jahre und drei Monate ins Gefängnis. Das Landgericht Berlin verurteilte ihn am Donnerstag wegen Vergewaltigung in Tateinheit mit schwerem sexuellen Missbrauch eines Kindes und vorsätzlicher Körperverletzung, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte.



Der 24-Jährige soll sein ihm bis dahin unbekanntes Opfer im November 2023 auf einem Weihnachtsmarkt im Stadtteil Spandau angesprochen haben. In seiner nahen Wohnung soll er den Jungen vergewaltigt und anschließend wieder zum Weihnachtsmarkt zurückgebracht haben.



Die Staatsanwaltschaft warf dem Mann vor, den Jungen unter Androhung von Gewalt vom Weihnachtsmarkt verschleppt zu haben. Dies bestritt der Angeklagte im Prozess.