In Rüdersdorf (Märkisch-Oderland) ist am Dienstagabend ein 59-jähriger Mann bei einem Unfall ums Leben gekommen. Das hat die Polizei dem rbb am Mittwoch bestätigt. An dem Unfall sei auch eine Frau beteiligt gewesen. Genaue Details zu dem Unglück gab es mit Hinweis auf die laufenden Ermittlungen aber nicht.

Zuerst hatte die Märkische Oderzeitung [Bezahlinhalt] am Mittwoch darüber berichtet. Demnach soll offenbar eine Traktorfahrerin bei einem Rangiermanöver auf einem Privatgrundstück den Mann schwer verletzt haben. Laut Polizei wurde er anschließend in ein Krankenhaus gebracht und sei dort verstorben. Die beteiligte Frau sei noch nicht vernehmungsfähig gewesen.