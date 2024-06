Die Zahl der Unfälle mit E-Bikes nimmt in Brandenburg weiter zu. 431 E-Bike-Unfälle mit einem sogenannten Personenschaden wurden im vergangenen Jahr registriert. 2019 seien es noch weit unter 200 gewesen, teilte das Statistische Landesamt Berlin-Brandenburg am Montag mit.

Insbesondere falle auf, dass "mit zunehmendem Alter mehr Unfälle verursacht werden", so die Statistiker. Demnach kam die Gruppe der über 64-Jährigen im vergangenen Jahr auf 154 Unfälle. Auf die Gruppe der 45- bis 64-Jährigen entfielen 157 Unfälle.

In Berlin stagnieren die gemeldeten Unfallzahlen seit 2021 hingegen eher. In der Großstadt seien es aber eher die jüngeren und berufstätigen Radfahrer, die an Unfällen beteiligt sind, hieß es.



135 Unfälle mit Elektrofahrrädern und Verletzten seien im vergangenen Jahr von der Polizei registriert worden. Jeweils etwas mehr als 50 Unfälle betrafen die Altersgruppen der 21- bis 44-Jährigen und die 45- bis 64-Jährigen. Entsprechende Unfälle mit noch älteren Menschen gab es 23. Im Jahr 2019 gab es insgesamt in Berlin 61 dieser Unfälle, 2021 waren es 124.