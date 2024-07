Berlinerin Berlin Montag, 15.07.2024 | 12:08 Uhr

Weshalb arbeitet man sich so an X ab, obwohl diese Aggressionen dort längst auf IG und Co und auch im realen Leben angekommen sind?

Ja, es gab eine Zeit, als der ursprüngliche Kurznachrichtendienst noch ein interessantes Medium mit wirklich wichtigen und adäquaten Beiträgen war.

Und auch jetzt sind z.B. noch viele Wissenschaftler dort tätig, die diverse (evidente) Studien dort veröffentlichen...



Und warum überlegen wir uns alle nicht mal endlich, wie wir wieder miteinander höflicher und respektvoller agieren? Stattdessen immer das selbe Bild - es erscheint ein Kommentar und mdst. 70% der Kommentare versuchen das Geschriebene, den Inhalt, etc., zu entwerten.

Man muss man sich nur die Kommentare unter diesem Beitrag hier ansehen. Auch hier - Abwertungen, Beleidigungen, inhaltslose Kommentare die nur pöbeln. Im Grunde ein Abbild von X, IG und Co.



Sich mit X abzuarbeiten ändert nicht das geringste an diesem gesamtgesellschaftlichen, globalen Problem...