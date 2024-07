Chlamydien, Syphilis und Tripper sind Geschlechtskrankheiten. Die Medizin ist mittlerweile so weit, dass Betroffene die Infektionen mit Medikamenten behandeln können. Doch genau diese Medikamente sind in Berlin derzeit knapp.

Trotzdem kann die Infektion erhebliche Schäden am Körper anrichten. Deshalb gibt es das Antibiotikum Doxycyclin. Es wird häufig gegen Chlamydien eingesetzt. Doch an diesem Medikament fehlt es derzeit in Berlin.

Neben Doxycyclin fehlt es in Berlin aktuell auch noch an einem weiteren Medikament. Auch Azithromycin ist derzeit nur begrenzt erhältlich. Azithromycin ist ebenfalls ein Antibiotikum. Es wird gegen Chlamydien eingesetzt und auch bei der Behandlung eines Trippers. Erik Tenberken ist Vorstand der Vertretung HIV-kompetenter Apotheken (DAHKA). Er weiß, wie es um den Bestand aktuell aussieht. "Wir können bei beiden Wirkstoffen schätzungsweise nur noch 50 Prozent des Bedarfs decken", heißt es in einer gemeinsamen Pressemitteilung mit der Deutschen Aidshilfe.

Es ist bereits das zweite Mal in diesem Jahr, dass es an Medikamenten, die gegen sexuell übertragbare Krankheiten schützen oder helfen, mangelt. Im Januar wurde das HIV-Medikament PrEP in Berlin knapp. Dass es nun erneut eine Knappheit gibt, würde auf ein grundlegendes Problem hinweisen, schätzt Holger Wicht, Pressesprecher der Deutschen Aidshilfe mit Sitz in Berlin, ein.

"Die meisten Fabriken für diese Medikamente stehen in Asien. Wenn eine Fabrik im Betrieb gestört ist oder die Lieferwege blockiert sind, dann kommt es schnell zu Lieferengpässen", erklärt Wicht. Es müsse sich dringend strukturell etwas ändern. "Wir brauchen mehr Produktion in Europa und in Deutschland. Sich von sehr wenigen Fabriken in Asien abhängig zu machen, ist ein großes Risiko."

Der Lieferengpass an Doxycyclin soll laut dem Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte bereits Ende Juli enden. Azithromycin wird noch eine Weile länger knapp sein. Ende August soll der Engpass mit Tabletten behoben sein, heißt es auf der Webseite des BfArM. Das Medikament gibt es auch in Pulverform. Mitte September soll es auch in dieser Form wieder im gewohnten Umfang erhältlich sein.