Schulklasse muss wegen Schwimmhallen-Brand in Sicherheit gebracht werden

In der Schwimmhalle Finsterwalde (Elbe-Elster) ist am Mittwochvormittag ein Feuer ausgebrochen. Nach Angaben der zuständigen Polizeidirektion Süd in Cottbus sei die Halle verraucht gewesen.

"Feuerwehr und Polizei wurden kurz vor 10:45 Uhr alarmiert", teilte die Polizei mit. Nach einer großen Rauchentwicklung im Bereich des Hallendaches seien als erstes alle Badegäste aus dem Gebäude gebracht worden. "In dem Gebäude befanden sich zum Zeitpunkt der Alarmauslösung eine Schulklasse und ein Schwimmkurs von zwölf Personen, die alle unverletzt ins Freie geleitet wurden."