Leerstehende Villa in Cottbus-Sandow ausgebrannt

Eine leerstehende Villa ist am Dienstagabend im Cottbuser Stadtteil Sandow ausgebrannt. Das teilte die Leitstelle Lausitz dem rbb am frühen Mittwochmorgen mit. Die Rauchsäule war demnach kilometerweit zu sehen; Anwohner waren aufgerufen, Fenster und Türen geschlossen zu halten.

Bis tief in die Nacht sei die Feuerwehr vor Ort im Einsatz gewesen, hieß es. Am Morgen seien die Löscharbeiten aber abgeschlossen gewesen. Allerdings könne es in dem vierstöckigen Haus noch immer kleine Glutnester geben. Sie sollen im Laufe des Tages bekämpft werden.

Derzeit kontrolliert die Polizei den Angaben zufolge das Grundstück, das auch durch einen Zaun abgesichert ist.