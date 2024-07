Technische Probleme hatten am Freitag den Flugbetrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg (BER) schwer beeinträchtigt. Insgesamt mussten durch die Computerprobleme 113 Flüge am BER storniert werden. 51 geplante Ankünfte und 62 Abflüge mussten abgesagt werden.



Auslöser war eine weltweite technische Störung infolge des fehlerhaften Software-Updates eines Sicherheitsprogramms. Dieses führte zu Abstürzen von Windows-Systemen. Betroffen waren Unternehmen und Behörden auf der ganzen Welt. Am BER lief der Betrieb erst am Freitagnachmittag langsam wieder an, die Probleme zogen sich bis in die Nacht.