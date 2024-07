Newsblog zu IT-Problemen - +++ Eurowings streicht alle innerdeutschen Flüge bis 15 Uhr +++

Fr 19.07.24 | 13:21 Uhr

Ein IT-Problem legt derzeit Computer weltweit lahm. Am BER kam der Flugverkehr am Morgen zum Erliegen, auch an anderen Flughäfen gibt es Einschränkungen. Betroffen sind aber auch andere Bereiche, wie Banken oder Geschäfte.

13:14 Uhr - Eurowings streicht Flüge

Die Fluggesellschaft Eurowings streicht aufgrund von IT-Problemen alle innerdeutschen Flüge sowie Flüge von und nach Großbritannien bis 15 Uhr. Mit dieser Maßnahme soll das IT-System entlastet werden, sagte eine Unternehmenssprecherin.

12:56 Uhr - Edeka in Freienbrink fährt Systeme wieder hoch

Aus Unternehmenskreisen heißt es, dass der Lösungsvorschlag von Microsoft, das Update zurückzunehmen, erfolgt sei und die Systeme nun allmählich wieder hochfahren würden. Wie lange das dauern wird, sei aber noch nicht bekannt.

12:27 Uhr - S-Bahn und BVG blieben ohne Einschränkungen

Der S-Bahnverkehr in Berlin war von den IT-Problemen nicht betroffen. Auch der Regional- und Fernverkehr sollen IT-Störunsfrei gefahren sein. Die Berliner Verkehrsbetriebe (BVG) waren eigenen Angaben zufolge nicht direkt von den IT-Problemen betroffen. Es könne aber nicht ausgeschlossen werden, dass es frühen Morgen aufgrund von Problemen bei Dienstleistern der BVG zu Einschränkungen im Vertrieb gekommen sei.

12:14 - Störungs-Karte für Flughäfen weltweit

Für den Flughafen BER werden auf einer Störungskarte von "Flightradar24" "Major Problems", also große Probleme, gemeldet, in einem Ampelsystem steht der BER auf Rot. Eine Flughafen-Sprecherin rät Passagieren, sich bei ihren Airlines über Verspätungen und Ausfälle zu informieren.

11:52 Uhr - Berliner Senatsverwaltung für Inneres

Die Berliner Innenverwaltung teilt dem rbb mit: "Wir stehen in Kontakt mit unseren Sicherheitsbehörden. Die Sicherheitsarchitektur funktioniert. Die Berliner Verwaltung ist nicht betroffen."

11:45 Uhr - IT-Fehler soll behoben sein

Auslöser für die weltweiten IT-Probleme war offenbar ein Fehler in einem Programm-Update der IT-Sicherheitsfirma Crowdstrike für Windows-Computer. Als Resultat bekamen zahlreiche Windows-PC-Nutzer weltweit den "Blue Screen" mit einer Fehlermeldung angezeigt und konnten ihre Computer nicht mehr nutzen. Der Chef von Crowdstrike teilte auf der Plattform X mit, dass der Fehler behoben sei. Kunden könnten nun ein neues Update über ein Download-Portal herunterladen, schrieb Firmenchef George Kurtz in seinem Statement. In seinem Statement betonte er auch, dass es sich nicht um eine Cyberattacke gehandelt habe.

11:38 - Edeka

Nach rbb-Informationen hat Edeka in Freienbrink Probleme.

11:28 Uhr - Keine Sabotage

Das Computer Emergency Response Team (CERT), das für die Berliner Verwaltung zuständig ist, geht nicht davon aus, dass es sich bei den IT-Problemen um einen Sicherheitsvorfall handelt. Es sei stattdessen die Folge eines Fehlers bei einem Software-Update. Die Berliner Innenverwaltung sagte dem rbb, dass sie ebenfalls nicht von Sabotage ausgehe. Bei den Fachleuten sei diesbezüglich nichts aufgelaufen.

11:26 Uhr - Mercedes, Sparkassen, Deutsche Bank, Allianz, Telekom, Vodaphone

Betroffen sind in Deutschland aktuell unter anderem Volksbanken und Sparkassen, die Deutsche Bank, die Allianz, die Telekom und Vodafone. Auch in einigen Krankenhäusern ist der Betrieb gestört, außerdem bei Mercedes.

11:16 Uhr - Zwei Ursachen führen zu IT-Problemen laut BSI

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) geht davon aus, dass zwei verschiedene Ursachen zu den weltweiten IT-Problemen geführt haben. Das schreibt das BSI auf seiner Webseite. Zum Einen soll ein fehlerhaftes Update einer IT-Security-Lösung des Herstellers Crowdstrike zu den weltweiten IT-Problemen geführt haben. Außerdem soll es bei der Microsoft-Lösung Azure zu einem Konfigurationsfehler gekommen sein, der zu IT-Pannen geführt haben soll.

11:14 Uhr - Wasserbetriebe in Berlin und Brandenburg nicht betroffen

Die Wasserbetriebe in Berlin sind von den weltweiten IT-Problemen nicht betroffen. Die Lausitzer Wassergesellschaft in Cottbus und die Stadtwerke in Cottbus sind ebenfalls nicht betroffen.

11:06 Uhr - Betrieb am Flughafen BER läuft wieder an

Nach massiven technischen Problemen und zahlreichen Flugausfällen ist der Betrieb am Flughafen Berlin-Brandenburg langsam wieder angelaufen. Es gebe Abflüge und Landungen, die Abfertigung der Passagiere laufe wieder, sagte ein Flughafensprecher am Freitagvormittag. Reisende müssten sich aber auf längere Wartezeiten einstellen. Alles, was sich aufgestaut habe, müsse zunächst abgearbeitet werden.

10:40 Uhr - KLM stellt Großteil des Betriebes ein

Die niederländische Fluggesellschaft KLM stellt wegen der weltweit aufgetretenen Computerprobleme den Großteil des Betriebs ein. Das teilte KLM in Amsterdam mit. KLM fliegt normalerweise auch vom Flughafen BER ab.

10:37 Uhr - Kliniken in Berlin und Brandenburg aktuell nicht betroffen

Von den weltweiten Serverproblemen ist die Berliner Charité offenbar nicht betroffen. Das gab der Pressesprecher der Charité Markus Heggen an. Die Immanuel Kant Klinik in Bernau soll ebenfalls von den IT-Problemen nicht betroffen sein. In Cottbus meldet das Carl-Thiem-Klinikum ebenfalls keine Störungen. Auch das Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam und das Krankenhaus in Eisenhüttenstadt laufen störungsfrei.

10:35 Uhr - Probleme bei Tesla

Tesla hat auf rbb-Anfrage bestätigt, dass die Produktion in Teilen betroffen ist. Grund sei, dass Daten zu den Autos, die produziert werden sollen, in der Cloud gespeichert seien. Derzeit werde an einer internen Lösung gearbeitet. Mitarbeitende sollen nicht nach Hause geschickt werden.

10:33 Uhr - Feuerwehr von Serverproblemen betroffen

Die Berliner Feuerwehr gab an, auch von den Serverproblemen betroffen zu sein. Einige Windows-Geräte würden nicht funktionieren. Die Einschränkungen würden aber nicht die Notrufe beeinträchtigen. Die Polizei in Berlin meldet auf telefonische Nachfrage keine Einschränkungen. Auch nicht beim Notruf.

10:28 Uhr - Deutsche Bahn nicht betroffen

Die Sprecherin der Deutschen Bahn Katharina Junge erklärte gegenüber dem RBB, dass die Deutsche Bahn derzeit keine Störungen verzeichnet. Züge würden wie gewohnt fahren.

10:22 Uhr - Chaos am BER

In der großen Halle des Terminal 1 des BER war es am Vormittag einem dpa-Reporter zufolge sehr voll. Vor den Check-in-Schaltern bildeten sich lange Schlangen. Bei vielen Fluggästen herrschte demnach vor allem Unklarheit.

9:28 Uhr - Weltweit Störungen

Technik-Ausfälle haben am Freitag weltweit für Probleme gesorgt. Der Berliner Flughafen stoppte vorübergehend den Flugverkehr. Aufgrund einer technischen Störung seien alle Flüge am Berliner Flughafen bis 10 Uhr eingestellt worden, sagte ein Sprecher der

Nachrichtenagentur Reuters. Auch anderswo waren Verbindungen verspätet oder fielen aus. In Großbritannien konnte der Nachrichtenkanal Sky News nicht senden. Auf Allestörungen.de mehrten sich zudem Störungsmeldungen bei den großen Cloud-Anbietern Amazon Web Services.

