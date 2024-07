In Oranienburg (Oberhavel) wird es im kommenden Jahr einen Harry-Potter-Tag geben, das gab die Stadt bekannt. Finanziert wird der Tag aus dem Bürgerhaushalt der Stadt für das Jahr 2025.

Es gebe schon viele Ideen, wie der Harry-Potter-Tag aussehen solle, sagte Sonja Höschele von der "Tourismus und Kultur Oranienburg" (TKO), die die Veranstaltung planen wird: Die Gartenzimmer des Oranienburger Schlossparks könnten sich in verschiedene Klassenräume verwandeln, in denen die Gäste in Kooperation zum Beispiel mit dem Schachclub Zauberschach lernen könnten. Auf der Fläche des Parks könnte ein kleines Tournier im Quadball, einer der Zauberersportart Quidditch nachempfundenen Ballsportart, stattfinden und auch ein Hogwarts-Express, der durch den Park fährt, sei denkbar - sollte das Budget vorhanden sein.

34.000 Euro des 132.000 Euro umfassenden Bürgerhaushalts fließen in den Harry-Potter-Tag. Der Eintritt soll kostenlos sein.