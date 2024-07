Die kürzeste, rund zehn Kilometer lange Umleitung führt über das benachbarte Markgrafpieske. Für viele Einowhner und Gewerbetreibende ist die Situation ärgerlich. Gastwirt Thomas Paesch sieht die Situation mit einer Mischung aus Wut und Ohnmacht. "Ab dem ersten August werden wir erstmal Kurzarbeit anmelden auf unbestimmte Zeit und dann werden wir erstmal gucken, aufgrund der ganzen Kapriolen der letzten Zeit, wie dieser Zustand anhält", sagte Paesch dem rbb.

Rund vier Kilometer weiter, in Spreeau, schließt Michaela Berend, Inhaberin des kleinen Quick-Shops, nun unter der Woche ihren Laden und schickt ihre drei Mitarbeiterinnen in Kurzarbeit. "Ich habe seit Januar tausend Fragen gehabt und keine Antworten bekommen, dass mir überhaupt einer sagen konnte, ob überhaupt noch ein LKW mit den Waren rankommt, was mit meinen Mitarbeitern passiert. Ich bin total allein gelassen worden und das ist eigentlich das Schlimmste", so Berend.

Selbst Spreenhagens Amtsdirektor, Sascha Sefeloge, zeigt sich machtlos. Vergeblich habe er gegen die gleichzeitigen Sperrungen protestiert, sagte Sefeloge dem rbb: "Die Aussagen waren gewesen, dass erst eins und dann das andere fertig ist."