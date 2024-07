In Berlin und Brandenburg beginnen am Donnerstag die Sommerferien. Auch weitere Bundesländer schalten in diesen Tagen in den Urlaubsmodus. Der Reiseverkehr und zahlreiche Baustellen können für Staus sorgen, warnt der ADAC.

Ab Donnerstag (18. Juli) beginnen hier die Ferien. Zudem starten die Ferien in Mecklenburg-Vorpommern, in Schleswig-Holstein und Hamburg. Auch in Hessen, Rheinland-Pfalz und dem Saarland steht der Ferienbeginn an. Laut ADAC seien dann bereits in neun Bundesländern Sommerferien. Auch aus den Niederlanden und Nordeuropa sei viel Reiseverkehr auf deutschen Autobahnen in Richtung Berge, Küsten und Seenlandschaften zu erwarten.

Der Allgemeine Deutsche Automobil-Club e. V. (ADAC) warnt für das kommende Wochenende vor Staus auf vielen Autobahnen in Deutschland und dem angrenzenden Ausland. Das teilte der Automobilclub am vergangenen Montag in München mit. Betroffen sind auch die Fernstraßen in Brandenburg und Berlin.

Mit besonders vielen Staus rechnet der ADAC demnach auf den Fernstraßen um Großstädte wie Berlin, München, Köln und Hamburg sowie an den Zufahrtsstrecken zu beliebten Urlaubsregionen in Österreich, der Schweiz, Italien, Kroatien, Frankreich und Skandinavien.

Viele Reisende nutzen die Autobahn, um an ihr Urlaubsziel zu gelangen. An den Hauptreisetagen zum Ferienbeginn und -ende kann es zu einer hohen Auslastung der Autobahnen kommen, teilte die Autobahn GmbH des Bundes am vergangenen Freitag mit. Neue Baustellen sollen in diesem Zeitraum vermieden werden, allerdings können größere laufende Bauprojekte nicht eingestellt werden. Und von denen gibt es in Berlin und Brandenburg sowie Richtung Ostsee in Mecklenburg-Vorpommern derzeit einige. Baustellenabschnitte gibt es auf folgenden Autobahnen:

Sie empfiehlt Reisenden daher, Reisezeiten in die Nacht oder auf Werktage zu legen. Die Rückreise von Feriendomizilen sollte auch besser samstags oder sonntags erfolgen, als an den stärker belasteten Freitagen. An den Wochenenden fahren kaum LKW und die die Autobahnen seien entsprechend freier.

Zum Ferienstart, in der Zeit von Mittwoch, den 17. Juli, bis Sonntag, den 21. Juli, rechnet die Flughafengesellschaft Berlin Brandenburg (FBB) mit rund 390.000 Fluggäste am BER, darunter etwa 86.000 Passagiere am Freitag (19. Juli). Insgesamt werden in der Zeit vom 17. Juli bis zum 1. September 2024 rund 3,6 Millionen Passagiere am BER erwartet. Das sind gut 200.000 Fluggäste mehr als in den vergangenen Sommerferien. An den klassischen Spitzentagen freitags und sonntags reisen zwischen 80.000 und 85.000 Passagiere über den Flughafen BER.

Um Wartezeiten zu vermeiden empfiehlt die FBB die kostenfreie Reservierung eines Zugangs zur Sicherheitskontrolle. Dafür stünden täglich mehrere tausend Slots zur Verfügung. Weiterhin bieten verschiedene Fluggesellschaften den Fast Bag Drop für eine Gepäckaufgabe ohne Wartezeiten an mehr als 120 Automaten in beiden Terminals an. Grundsätzlich empfiehlt die Flughafengesellschaft den Reisenden, sich zweieinhalb Stunden vor Abflug im jeweiligen Terminal einzufinden.